Редкие работы Александра Альтмана представили в Музее русского зарубежья

Музей русского зарубежья имени Александра Солженицына в содружестве с галереей «Веллум», при поддержке Российской государственной библиотеки искусств и Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, представляют с 3 марта по 30 апреля 2022 выставку «Александр Альтман. Романтика предместий. Русский пейзаж Парижской школы». Выставка посвящена творчеству оригинального русского художника, яркого продолжателя традиций импрессионизма, прожившего почти всю свою жизнь во Франции – Александра Альтмана.

Экспозиция включает 30 работ, написанных художником «русского зарубежья», ярким представителем «Парижской школы» в 1910-1930-х гг. Работы Александра Альтмана из собрания Любови Агафоновой (галерея «Веллум») и других частных коллекций экспонируются впервые.

Выставка призвана показать, чем именно для Альтмана, как и для других художников, развивавших традиции импрессионизма, был пленэр, которому они поклонялись, а работа на открытом воздухе — стала методом передачи тонких состояний окружающего мира, любованием изменчивой погоды в зависимости от времени года. На представленных холстах мастера пейзажи всех времен года. Прежде всего – предместья Парижа, места, где зарождался французский пленэризм, полные гармонии, поэтической легкости. В них хрустальное зимнее утро или искрящийся зной июльского полудня у стен средневековой ратуши маленького городка Альтман передает своей палитрой, подтверждая слова французского писателя и философа эпохи Возрождения Монтеня: «Если вы прожили год и видели смену времен – зимы, весны, лета, осени, то вы видели все!».

Стиль его живописи сложился под влиянием импрессионизма, как одного из главных художественных течений рубежа XIX–XX веков. Называя Альтмана типичным французским художником, его так же справедливо относят и к «русским импрессионистам».

Куратор выставки, основатель галереи «Веллум» Любовь Агафонова: «Александра Альтмана можно считать полноправным творцом русского серебряного века, рассматривать как художника той же символистской традиции. Он близок русскому модерну, кругу «Голубой розы», участник салонов Владимира Издебского, на которых работы Альтмана экспонировалась наряду с творениями Леона Бакста, Натальи Гончаровой и Федора Гауша. Наша выставка – это возвращение широкой публике художника, работы которого так любимы сегодня коллекционерами».

Художественный ряд произведений Альтмана, будет дополнен коллекцией оригинальных открыток рубежа XIX-XX вв. из собрания Российской Государственной библиотеки искусств, с изображениями живописных мест Франции, так любимых импрессионистами. Также на выставке будут представлены уникальные фотографии самого художника из фондов Литературного музея Пушкинского Дома. К выставке будет издан каталог.

Александр Альтман. Деревья у реки. 1910-е годы. Холст, масло

Александр Альтман. Дорога в лесу Франции. Первая треть XX века. Холст, масло

Александр Альтман. Луг с наступлением сумерек. Франция. Первая треть XX века. Холст, масло

Александр Альтман. Мост в Бри. 1920-е годы. Холст, масло

Александр Альтман. Осень на реке. Франция. Первая четверть XX века. Холст, масло

Александр Альтман. Осень у дороги. Франция. Первая треть XX века. Холст, масло

Александр Альтман. Пейзаж с облаками. Франция. 1910-е годы. Холст, масло

Александр Альтман. Плавучая прачечная. Франция. 1910 год. Холст, масло

Александр Альтман. В окрестностях Парижа. 1910-е годы. Холст, масло

Александр Альтман. В парке предместья. 1910-е годы. Холст, масло

Александр Альтман родился в деревне Соболевка Киевской губернии в бедной еврейской семье. Как и все мальчики в местечке, первоначальное образование Альтман получает в хедере. В Одессе он попадает слугой к художнику Дорошевичу, тот дает мальчику уроки рисования, высоко оценивает способности юноши и советует уехать учиться в Европу. В 1905 году Александр Альтман добирается до Вены, оттуда до Парижа, где живет случайными заработками. Однажды после голодного обморока попадает в больницу Эдмона де Ротшильда в 12 округе Парижа. Находясь в клинике, Альтман искусно исполнил портрет старика-еврея, который увидел и приобрел попечитель больницы. Встреча будущего большого художника и великого мецената становится поворотной в судьбе Альтмана.

К 1908 году у Альтмана появляется собственный изобразительный язык. Благодаря своим меценатам, художник получает возможность путешествовать, работать на пленэре в окрестностях Парижа, Биарицца, Ниццы, Нормандии. В этих французских пейзажах проявилась русская традиция искать и находить гармонию в природе, поисков поэтического звучания в изображении времен года, в дожде и сиянии утреннего солнца, в искрящемся белом русском снеге, в отсветах вечерней зари на стенах средневековых домов. По мотивам первых пленэров была собрана выставка в Париже, и в том же 1908 году, Альтман стал экспонентом Салона Независимых. В 1909 — 1910-х гг. Альтман участник салонов Владимира Издебского в ряде городов России. Салоны Издебского пропагандировали становление нового искусства и повлияли на становление русского авангарда, а также способствовали формированию русско-французских связей. Среди участников были Бакст, Билибин, Гончарова, Добужинский, Кандинский, Петров-Водкин, а также французы: Боннар, Дени, Матисс, Руссо. Сразу после Первой мировой войны Альтман – признанный художник, в начале двадцатых годов проходят две его персональные выставки. В 1927 году Александр Альтман дарит свои картины городу Креси-ля-Шапель близ Парижа, где и создается его музей. Улица, где расположен музей Альтмана, до сих пор носит его имя.

Судьба художника стала уникальным примером синтеза возможностей мецената и таланта художника – явившего миру уникальное явление – русского художника-романтика парижской школы.

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