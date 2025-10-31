Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и другие на Юбилейном шоу «Русского Радио»

На «ВТБ Арене» с ошеломительным успехом прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею «Русского Радио» и вручению премии «Золотой Граммофон». Радиостанция подготовила потрясающий список выступающих, создав поистине выдающуюся подборку самых любимых российских песен.

В зале звучали не просто популярные треки, а настоящие гимны, которые знакомы каждому жителю нашей страны, независимо от возраста: от «Тополиного пуха» Иванушек International до «Аэропортов» Агутина и Преснякова, включая «Прованс» Ёлки и многие другие композиции, ставшие символами целой эры в музыке.

Звездный десант начался с красной дорожки, где артисты предстали в роскошных вечерних нарядах. Анна Плетнева поразила публику костюмом, напоминающим сверкающий диско-шар, Валерия выбрала нежное розовое платье, а Елена Север – элегантное черное платье с серебряной вышивкой. Юлия Барановская блистала в эффектном красном платье в пол.

Ведущими вечера стали Антон Юрьев, чей голос хорошо знаком слушателям радиостанции, а также Филипп Киркоров и Николай Басков, обладатели рекордного количества статуэток «Золотого Граммофона». На красной дорожке они появились в стильных парных образах от Dolce&Gabbana.

Ведущие создали на сцене атмосферу ностальгии, вспоминая знаковые события, которые происходили в стране во времена этих легендарных песен.

Сцена была оформлена в виде огромной шкатулки с драгоценностями, с массивными светящимися буквами «Золотой Граммофон» и гигантскими экранами. Каждый выход артиста сопровождался пиротехническими эффектами и дождем из блесток.

Технические решения также впечатляли: артисты и музыканты словно появлялись из-под сцены, создавая магическую атмосферу.

Зал, вмещавший 30 тысяч зрителей, бурно реагировал на каждую песню, а во время лиричных композиций в воздух взмывали сотни огоньков.

Специальные награды получили Алсу и Ирина Дубцова за песни, ставшие их визитными карточками. Также были отмечены основатели «Золотого Граммофона».

Вечер стал не просто концертом, а отражением истории отечественной музыки и важной частью российской культуры.