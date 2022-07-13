В Истре откроется юбилейный V музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

14 июля концертом Российского национального оркестра в подмосковной Истре откроется юбилейный V музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей».
В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения Александра Скрябина. На каждом вечере фестиваля зрители услышат то или иное произведение композитора. Рядом с музыкой Скрябина — сочинения, близкие по времени, теме, настроению или стилю, либо напротив — противоположные ей. Они представляют разные эпохи и стили музыкального искусства — от начала XIX века до середины XX.
На открытии фестиваля в исполнении Российского национального оркестра под управлением Александра Рудина, Андрея Коробейникова (ф-но) и вокального ансамбля INTRADA прозвучит поэма «Прометей». Она будет исполнена полномасштабно — с партией света (Luce), которая была прописана отдельной строкой в партитуре самим композитором. Тему скрябинской «Поэмы огня» ретроспективно дополнит увертюра к балету «Творения Прометея» Л. ван Бетховена (1801). Также в программе — симфония «Гармония мира» П. Хиндемита (1951), воплощающая философскую концепцию мироздания.
Подробная программа представлена на сайте музея Новый Иерусалим.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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