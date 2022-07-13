Полина Аскери встретила День рождения в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино»

12 июня Полина Аскери отметила день рождения в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Здесь, во дворце Дурасова, в эти дни проходит выставочный проект «Между прошлым и будущим. Современные художники в усадьбе Люблино», куратором, которого выступила Полина Аскери.

Первыми поздравить Полину Аскери приехали: Алина Буре, Анна Бутман, Екатерина Одинцова, Антон и Анна Немцовы, Дина Немцова, Саша Градива, Елизавета Некрасова, Элина Табидзе, Виктория Полякова, Сара Виниц, Илона Кесаева и Вячеслав Пивоваров, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, Маша Цыгаль, Дарья Лапошина, Божена Рынска, Ирина Чайковская, Александр Четвериков, Алена Кочеткова, Синиша Лазаревич, Моника Абнер, Ольга Иванова, Юлиана Винер, Диана Джанелли, Максим Агаджанов и многие другие.

Все пришедшие в этот вечер в музей-усадьбу Люблино с интересом знакомились с произведениями Темы Сюлева, Павла Полянского, Дари Котляровой, Маши Руденко, Глеба Скубачевского и Владимира Иванова, которые разместились в классических интерьерах дворца начала XIX века под инструментальную музыку в исполнении лауреата международных конкурсов пианистки Юлии Скорупко. Затем последовало выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов баса Виктора Скорышева и сопрано Светланы Кобыляцкой под фортепианный аккомпанемент Валерии Кондаковой.

Гостей вечера приветствовали: первый заместитель директора музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» Анастасия Садилова, Полина Аскери, куратор выставки и владелица ASKERI GALLERY.

«Я совсем недавно открыла для себя музей-усадьбу «Люблино» и сразу же влюбилась в это место. Я благодарна всем, кто участвовал в создании этого проекта: сотрудникам музея, команде ASKERI GALLERY. Ведь самое важное, что может быть в жизни – это люди, которые тебя окружают, которые в тебя верят и которые тебя поддерживают», — сказала Полина Аскери.

В завершении вечера Полина Аскери задула свечи на торте ручной работы Art and sweets, который венчал античный торс, украшенный авангардными формами разноцветных леденцов.

Проект осуществлен при поддержке #Артмеценат Юлии Рублевой.

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