Новый год «Театра V»

В феврале «Театр V» вновь распахивает свои двери для гостей и зрителей после новогодних каникул. Скажем сразу — мы очень продуктивно провели это время, в работе над расширением репертуара и уже весной будем готовы представить вам как новые, так и до неузнаваемости обновленные «старые» спектакли.

9 февраля пройдет показ психологического детектива «Газовый Свет», по пьесе П. Гамильтона, положившей начало термину «газлайтинг». «Газовый Свет» — один из самых любимых и популярных спектаклей нашего театра. Мы знаем, что в декабре не все желающие успели на него попасть, поэтому с радостью сообщаем, что билеты уже в продаже.

А уже 16 февраля ждем вас на психологическую драму «Эквус», по пьесе П. Шеффера, которая погружает зрителя в дуальный мир гениального детского психиатра, испытывающего тяжелый личностный конфликт. Глубокий, многогранный, психологический спектакль, в котором каждый найдет что-то свое. Он вскрывает самые потаенные воспоминания из нашего сознания и помогает увидеть то, что, казалось бы, давно забыто. Отдельный интерес постановка вызовет у родителей, практикующих осознанный подход к воспитанию детей, так как недвусмысленно указывает на влияние воспитания и атмосферы внутри семьи на становление личности ребенка, а также на то, что неподвластно никакому воздействию извне…

Оба спектакля пройдут в Театре «АпАРТе» на Таганке.

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