В кинопрокат по России выходит драма «Узлы» режиссера Олега Хамокова

8 июня в кинотеатрах по всей России выйдет драма «Узлы» режиссера Олега Хамокова, выпускника кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова. Главные роли в картине о двух влюбленных исполнили актриса «Гоголь-Центра» Светлана Мамрешева и заслуженный артист Кабардино-Балкарии Роберт Саральп. Мировая премьера фильма состоялась в конце декабря 2022 года в Китае на Хайнаньском кинофестивале, российская – на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске в марте 2023 года. Прокатом фильма занимается кинокомпания «Пионер».

Фильм рассказывает о взаимоотношениях взрослого дальнобойщика Берда и 17-летней Дины. Они женятся и вместе строят самый большой в селе дом, который должен стать главным свершением всей жизни Берда. Но герои не замечают, как дом постепенно разрушает их отношения.

«Человек, который отказывается от личной свободы в пользу гордыни, неминуемо столкнется с разрушением собственной жизни и не только своей. Этот фильм для всех, для кого поход в кино – это не только развлечение, а еще и возможность осмыслить вопросы, которые себе задает каждый человек хотя бы раз в жизни», – рассуждает о картине Олег Хамоков. Сюжет фильма основан на старинной кавказской легенде о башне Адиюх, которая находится в Карачаево-Черкесии. По легенде, молодую девушку Адиюх похитил и запер в неприступной башне князь Псабида.

«Нартский эпос, как и любой другой, основан на архетипических сюжетах, повторяющихся в разные времена. Сказания предостерегают, передают опыт поколений, помогают понять предназначение человека, помогают ему достичь гармонии. Переосмысление древнего сюжета с позиции современности было для меня интересным», – говорит Хамоков.

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Режиссер Олег Хамоков родился в 1987 году в селении Дейское Кабардино- Балкарской республики. После школы, в 2004 году, поступил на театральный факультет Северо-Кавказского государственного института искусств на направление «Актерское искусство». В 2008 году окончил институт с отличием и получил специальность «Актер театра и кино». Работал на телевидении в качестве режиссера и видео-оператора. В 2010 году поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет в Творческую мастерскую Александра Сокурова. За время обучения снял пять короткометражных фильмов. «Узлы» – дебютный полный метр режиссера.

Светлана Мамрешева окончила школу-студию МХАТ, курс Кирилла Серебренникова. Известна по своим работам как в театре (преимущественно в «Седьмой студии» и «Гоголь-Центре»), так и в кино. Среди киноролей: «Оптимисты» (реж. Алексей Попогребский, 2017), «Довлатов» (реж. Алексей Герман младший, 2018), «Хандра» (реж. Алексей Камынин, 2019).

Роберт Саральп – заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики. В 1988 году окончил Высшее театральное училище (ВУЗ) имени Б.В.Щукина (курс Ю.Стромова), затем – Высшие режиссерские курсы при Госкино (мастерская А.Н.Митты). Играл в Кабардинском драматическом театре. Среди театральных работ Саральпа – «Snow Show» Вячеслава Полунина. Среди киноролей – «Упражнения в прекрасном» (реж. Виктор Шамиров, 2011).

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