«СВОИ» объявили подготовку к новому сезону

В начале апреля на Пятом канале начнется показ премьерных серий нового сезона детектива «СВОИ». Зрители увидят более 30 захватывающих историй из жизни уникальных специалистов.

Осенью прошлого года детектив собственного производства два месяца подряд являлся лидером вечернего прайма в будни с понедельника по четверг в тайм-слоте 23:12-00:00. С 22 августа по 10 ноября в женской аудитории «25-59» сериал занимал первое место в федеральном эфире со средней долей 12,3%. В ключевом для Пятого возрастном сегменте «Все 25-59» премьерные эпизоды прошли со средней долей 8,5%, что на 22% выше средней доли канала за этот же период.

Дмитрий Козельский, исполнитель роли Дмитрия Родимина в сериале «СВОИ»:

- Я считаю, что успех нашего сериала складывается из нескольких факторов. Во-первых, в нем удачно сочетаются юмор и детективная история. Вторая не менее важная составляющая – профессиональная команда: актеры, режиссеры, сценаристы и многие другие.

«СВОИ» – это сериал о работе группы экспертов из разных структур. Судмедэксперты, криминалист, дознаватель, программист, психолог, экстрасенс занимаются раскрытием самых необычных и загадочных преступлений, которые не под силу рядовым оперативникам. Руководитель группы Дмитрий Родимин собирал в свою команду лучших и самых талантливых специалистов из различных сфер.

В октябре прошлого года межведомственная рабочая группа пополнилась новыми сотрудниками. Жизнерадостная и чересчур активная Вера Семихвостикова, а для коллег просто Верочка, стала настоящим украшением команды, двигателем и генератором идей. Всего за несколько минут она может найти любую информацию и заметить неожиданную деталь.

Зрителям понравился и новый профессиональный дуэт Метелицы и Спицина. У Инги Ждановой также появился новый напарник – Геннадий Черноус. Коллеги прозвали его Гениус за чрезмерное желание показать себя гением криминалистики. Своеобразный стиль его работы добавил множество забавных и курьезных ситуаций в жизнь коллег.

В настоящее время продолжаются съемки новых эпизодов. Фазик попадет не в одну переделку: он станет свидетелем убийства и, как следствие, опасным для преступников.

Тимур Мустафин, исполнитель роли Фазика в сериале «СВОИ»:

- Мой герой - человек неординарного мышления, точнее, мышления другой цивилизации, другого мира. В этом и состоит контраст наших персонажей – Литвинова и Фазика. Они на одни и те же вещи смотрят с разных сторон. Когда Фазик только пришел служить в МРГ, он вообще не был профессионалом, ему нужно было искать свое место. Потом Фазик набирался опыта, ему захотелось уже самому раскрывать дела и даже быть номером один. Какой солдат не мечтает быть генералом! Но опыта по-прежнему не хватает, потому и попадает в различные неприятности.

Достанется Фазику и от уличных хулиганов, которые несколько дней будут терроризировать районы города и избивать прохожих. Инге и Гениусу предстоит расследовать загадочную смерть пациентки клиники лечебного голодания «Бес калорий» и искать африканский след в гибели летчика – легенды малой авиации. Литвинов попадет в заложники, но найдет верный способ, как выпутаться из сложной ситуации. Но главной интригой сезона станет свадьба Севы Косицкого: белый лимузин, очаровательная невеста в пышном платье и праздничное торжество. Неужели ветреный холостяк решил остепениться? Об этом зрители Пятого канала узнаю совсем скоро. Не пропустите премьеру нового сезона!

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