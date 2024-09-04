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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Исправление и наказание»: герои комедийного сериала рассказали как укротить начальника и перевоспитать родственников

editor
By editor
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михаил пореченков - актер сериала исправление и наказание

В комедийном сериале «Исправление и наказание», компании Good Story Media, зрителей ждёт продолжение истории Алёны Неверовой – заместителя начальника колонии по воспитательной части, а также её горе-родственников Верхоланцевых, которых она пытается превратить в приличных членов общества. Новые персонажи, любовные треугольники и ещё более экспериментальные методики перевоспитания – новый сезон «Исправления и наказания» будет ещё ярче, смешнее и глубже!

В новом сезоне Алёну Неверову (Анна Михалкова) ждёт повышение – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она ещё сильнее погрузится в работу и станет ещё более одержимой в своих затеях по превращению заключённых в добрых людей. Настолько, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой.

Кроме того, Неверову ждёт встреча с новым начальником колонии (Михаил Пореченков – на фото вверху) – прожжённым циником, который разочарован в людях, и не верит, что их можно исправить. Он вступает в конфликт с Неверовой, и в столкновении двух разных взглядов для каждой из сторон родится новая истина.

Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой новый путь: Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей, Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым, Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернёт всё с ног на голову. А поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдёт неожиданный вариант подняться на ноги.

Режиссёром второго сезона стал Эдуард Парри. В авторской группе проекта по-прежнему – Ильшат Латыпов, Павел Орешин, Станислав Староверов, Степан Киселёв, Владимир Вагнер, Сергей Форостецкий и Сергей Фирсов.

К своим ролям вернулись: Анна Михалкова, Татьяна Лютаева, Наталья Бардо, Александра Макарская, Влад Прохоров, Ольга Виниченко, Тимофей Трибунцев, Игорь Грабузов, Олег Кассин, Бесо Гатаев, Андрей Пынзару и другие.

Кроме того, каст проекта пополнили Михаил Пореченков, Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Борис Хвошнянский, Юлия Гришаева и Рухин Магеррамов.

«Я с большим энтузиазмом воспринял приглашение во второй сезон сериала «Исправление и наказание». Во-первых, потому что я люблю хорошие истории! А это, безусловно, такая, зрительские оценки говорят сами за себя. Во-вторых, у проекта потрясающе профессиональная команда. Перед съёмками мы общались и с продюсерами, и с исполнительницей главной роли Анной Михалковой – все они говорили про сериал много хорошего, и впоследствии я всё это увидел на съёмочной площадке. Во втором сезоне главных героев ждёт интересное развитие, и мой персонаж – новый начальник колонии – окажется на это развитие самое непосредственное влияние. Так что будет интересно!», – говорит актёр Михаил Пореченков.

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