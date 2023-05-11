Группа Божья коровка подготовила к релизу новый клип «ПАРОЛЬ»

В наши дни мошенники придумывают новые, изощрённые схемы обмана, используя достижения в области высоких технологий. Однако старые методы - игра на доверии и чувствах лиц противоположного пола, работают ничуть не хуже.

Новая песня «ПАРОЛЬ» группы Божья коровка именно об этом. Наташа Шоколадкина чуть не попалась на удочку такого иностранного жениха – мошенника. В отеле один турецкий мачо - аниматор начал весьма красиво и неожиданно за ней ухаживать, однако на повторное назначенное свидание он не пришёл. Одновременно с этим Шоколадкина заметила, что пропала её банковская карта, пин-код которой этот новоиспечённый знакомый, видимо, подглядел при операциях в банкомате. Наталья сразу поняла в чём дело и меры приняла незамедлительно.

Мошенники – альфонсы орудуют довольно давно. Ещё в 1988 году в прокат вышел фильм «Отпетые мошенники», рассказывающий о двух приятелях - конкурентах, специализирующихся на оболванивании богатеньких дам. От лица такого обманщика – альфонса, вошедшего в доверие девушки Светы, Владимир Воленко исполняет второй куплет песни.

Однако, часто для подобных персонажей всё заканчивается весьма печально. Пока Наталья мерила чулочки и думала, что её знакомый разгуливает с другой, на свидание он не пришёл потому, что его уже повязали представители турецкой полиции.

Изначально песне было присвоено название «Чулочки», однако некоторым пользователям это показалось излишне вульгарным, к тому же оно полностью не выражало содержания песни. В связи с этим название было изменено на «ПАРОЛЬ», которое на протяжении клипа звучит 4 раза. Однако если вас спросят какой именно ПАРОЛЬ, вы знаете ответ: – Чулочки.

В данном видео есть ещё одна загадка. Свои партии Наташа Шоколадкина исполняет в большой пляжной шляпе, но по ходу шляпа меняет цвет: то она голубая, то красная. На самом деле это цветовой глюк в глазах Владимира Воленко, который до сих пор не может окончательно определиться какая же шляпа певице подходит больше. А что думаете вы по этому поводу?

Исполнитель – группа Божья коровка. Автор музыки и слов – Владимир Воленко.

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