В «LA’Театра» состоится премьера спектакля «Я ничего не помню» Вадима Дубровицкого

18 и 19 апреля 2023 года в обновленном театральном пространстве «LA’Театра» пройдет премьера спектакля «Я ничего не помню» Вадима Дубровицкого по одноименной пьесе известного драматурга Артура Миллера. В ироничном и вместе с тем пронзительном спектакле главные роли сыграют народные артисты России Наталья Тенякова и Валерий Баринов. Для режиссера постановки это полноценный перезапуск спектакля 1998 года по пьесе американского писателя об одиночестве, прихотях памяти и смысле жизни. «Я ничего не помню» — это грустная и смешная история выдающегося драматурга в исполнении больших артистов.

Сюжет пьесы разворачивается на кухне Лео, где он разговаривает с Леонорой. На протяжении многих лет они встречаются изо дня в день, но природа их отношений до конца не ясна. Что их связывает? Что заставляет вновь и вновь восстанавливать в памяти картины прошлого? Одиночество, давняя дружба или любовь?

Пьеса Артура Миллера «Я ничего не помню» находится в тени его других знаменитых произведений: удостоенной Пулитцеровской премии пьесы «Смерть коммивояжера», драмы об охоте на ведьм «Суровое испытание» или «Это случилось в Виши». Тем не менее, «Я ничего не помню» — это одна из самых личных работ драматурга: она создавалась одновременно с автобиографической книгой «Наплывы времени: Жизнь Артура Миллера (Timebends: A Life), в которой впервые было откровенно рассказано об отношениях Миллера со второй супругой Мэрилин Монро.

Фото – Святослав КАРПОВ

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