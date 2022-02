«Полузащитник Родины»: у Александра Цыпкина вышел новый сборник рассказов

Книга уже заняла первое место в одном из главных столичных книжных рейтингов продаж!

Один из самых популярных российских авторов вернулся к традиционному и принесшему ему успех формату коротких рассказов. В новый сборник «Полузащитник Родины», занявший лидирующие позиции рейтинга в книжном магазине «Москва», вошли истории, звучавшие со сцены в 2020 и 2021 годах, многие из которых были экранизированы. В большинстве случаев киноверсии значительно, а иногда и радикально отличаются от литературной основы.

Александр также не стал отступать от традиции смешивать в книге рассказы разных жанров. «Хейт» — драма о мести матери за травлю дочери в социальных сетях. «Свобода. Воля» — комедийно-мистическая история о трогательном неудачнике-самоубийце, которого абсурдными, но логичными аргументами о значении даже самой бессмысленной жизни уговаривает не прыгать с крыши странная новая знакомая. Сюжет стал основой для только что вышедшей и уже нашумевшей короткометражки «Твою мать, Иннокентий!». Серия рассказов про похождения плута и мошенника Славика, главного героя сериала «Беспринципные», — гид по популярным в Москве способам обмана наивных граждан.

Также в сборник вошли этюд о попытках забыть прошлое «Палимпсест», ставший основой для либретто балета с участием премьера Мариинского театра Владимира Шклярова, рассказ «Новогодний подарок» — история про обиду длиною в жизнь, чат двух друзей — «1 миллион печатных знаков», молодёжная комедия «Гнев и милость» и глава из будущей повести «Проект Колотушкин», высмеивающей российскую озабоченность процессами, которые происходят в американском обществе.

«Многие найдут в рассказах скрытые смыслы, метафоры, аллюзии, революционные идеи, спрятанные за комедийными ситуациями, попытки изменить наше общество пока не поздно и прочее высокодуховное и гражданско-ответственное. Вынужден разочаровать. Этого всего я не закладывал. Вам показалось. Я просто хочу, чтобы вы провели прекрасные два часа и вернулись к своим заботам, количество которых никак не зависит от смыслов или их отсутствия в моих историях» — поделился Александр Цыпкин.

Александр Цыпкин – автор бестселлеров, вышедших совокупным тиражом более 350 000 экземпляров. В 2020 году сборник «Женщины непреклонного возраста» стал самой популярной отечественной книгой, по опросам 800 000 пользователей сервиса My Book. Также в 2020 году вышла аудиокнига автора на английском языке с названием Sammynolie and Other Stories (Sammynolie – так зовут в американской версии Славика, одного из главных героев историй Александра Цыпкина). В альбом вошли рассказы из разных сборников. Прочитали их лауреаты и номинанты премий «Золотой глобус», «Эмми», «Тони», «Грэмми» и других престижных премий Джейсон Александер, Дэнни Берштейн, Тим Дэйли, Рейчел Дрэтч, Ванесса Уильямс и другие.

Перевел на английский язык режиссер Пол Лазарус, известный по таким работам, как «Друзья», «Беверли-Хиллз, 90210», «Дурнушка Бетти», «Мелроуз-плейс».

Александр – создатель и хедлайнер литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». Читает свои рассказы со сцены вместе с ведущими российскими актерами, среди которых Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Максим Виторган, Евгений Стычкин. Автор сценария сериала «Беспринципные» — одного из самых громких отечественных сериальных проектов.

Экранизации рассказов из сборника «Полузащитник Родины»:

«Новогодний подарок». Короткометражный фильм «Ты его любила?». 2019 год. Режиссёр: Елена Полякова. В ролях: Сати Спивакова, Антон Шаврин, Сергей Зарубин, Андрей Лукьянов.

«Жорж Бенгальский 2.0», «Самокат судьбы», «Учитель шахмат», «Капсула правды», «Не зли меня, Славик!». Сериал «Беспринципные». 1, 2 сезон. 2020, 2021 год. Режиссёр: Роман Прыгунов. В роли Славика – Павел Деревянко.

«Свобода. Воля». Короткометражный фильм «Твою мать, Иннокентий!». 2020 год. Режиссёры: Анна Колчина, Алексей Кузмин-Тарасов. В главных ролях: Аглая Тарасова и Александр Гудков.

«Хейт». Короткометражный фильм «Хейт». Вошел в сериал «Шестнадцать +». 2021 год. Режиссёр: Светлана Самошина. В главной роли: Виктория Толстоганова.

