Выставку «Послание» в рамках форума «АРТ-Мастерская XXI» проходит на двух площадках в Москве

Виктория Митяева. Черный дом. Снаружи. 2025. Холст, смешанная техника, 140х155 см. Мастерская Евгении Вороновой
Для реализации форума в этом году создано пять молодёжных творческих мастерских под руководством известных кураторов и художников: Сергея Оссовского, Евгении Вороновой, Стеллы Лабужской, Дидара Оразова и Владислава Ткачука.

Общая тема всех мастерских – «Послание», каждый из участников проекта представит свой вариант ее реализации. Предметом исследования в проекте стало раскрытие понятия о невербальном послании, которое выносят художники в своих произведениях уже не одну тысячу лет в качестве попытки отобразить проблематику окружающей действительности.

Две локации для выставки выбраны не случайно. В Галерее на Мосфильме будут представлены мастерские Сергея Оссовского и Евгении Вороновой, составляющие живописную часть проекта. Галерея действует в рамках проекта Национального Музея искусства и фотографии. Идея нового Музея, существующего как в реальном пространстве «Галереи на Мосфильме», так и в расширенном виртуальном, – знакомить публику с работами российских художников и фотографов, как уже получивших широкое музейное признание в стране и мире, так и достойных такого признания.

В подвалах Дома Анны Монс можно будет познакомиться с мультимедийной частью экспозиции, представленной мастерскими Стеллы Лабужской, Дидара Оразова и Владислава Ткачука. Экспозиция также будет дополнена работами участников арт-проекта «Глазами художника», которые будут демонстрироваться на первом этаже. Дом Анны Монс – единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы в Москве и памятник архитектуры федерального значения. Живая хроника времени, где каждый уголок пронизан    атмосферой конца XVII — начала XVIII века. Выставка в этих исторических залах стала возможной благодаря меценатам Виктору и Евгению Казаниным, которые при содействии Департамента культурного наследия города Москвы провели масштабную реставрацию: восстановили исторический облик здания и вдохнули в Дом новую жизнь, сохранив его атмосферу и значение для культурного наследия столицы.

Работы мультимедийных авторов также с 5 по 20 сентября будут показаны на трех медиафасадах RGB Graphics в рамках проекта VozDooh, музея цифрового искусства. VozDooh – совместный проект SAS Metagallery и RGB Graphics, в рамках которого огромные городские экраны превращаются в выставочные пространства. Таким образом, жители и гости столицы встречаются с цифровым искусством непринужденно, вне стен галерей, прямо на улицах города.

Искусство всегда было больше, чем просто эстетическое выражение. На протяжении веков художники вплетали в свои работы тайные послания, скрытую символику и загадки, чтобы усилить смысл, бросить вызов зрителю или просто поиграть с формой. По словам руководителя проекта Константина Худякова, если бы мы знали законы, по которым развивается вселенная, то весь окружающий мир превратился бы в послание, причем обращенное как лично к каждому, так и ко всем вместе. Расшифровать послания каждой мастерской можно до 19 сентября, после завершения московской части проекта выставку представят в Санкт-Петербурге и Казани.

Выставочный проект предоставляет уникальную возможность молодым художникам из различных регионов России попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Московская выставка в рамках VII Всероссийского форума молодёжных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI», организованного Творческим союзом художников России при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, стартовала в Галерее на Мосфильме (работает с 5 по 19 сентября) и с 6 по 20 сентября откроется в Доме Анны Монс.

Для справки: Всероссийский форум молодёжных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI» проводится Творческим союзом художников России с 2019 года. Задача проекта – институциональная поддержка талантливых молодых художников, раскрытие их творческого потенциала, формирование практического опыта коллективной работы под наставничеством известных деятелей культуры и искусства.

