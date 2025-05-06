В московском клубе Live Stars состоялась премьера короткометражного фильма «В аду мест нет»

При входе в зал гостей встречали костюмированные персонажи в образе демона и ангела. Перед началом премьеры фильма, зрители погрузились в магию живой игры на саксофоне Никиты Петрова.

Звезда фильма Сергей Комаров, сыгравший в фильме демона Хауса, не смог присутствовать на премьере в связи со съемками в Санкт-Петербурге, гостям кинопремьеры актер записал видео приветствие со словами поздравления съемочной группе.

Продюсер и актриса Екатерина Мадалинская представила актеров фильма со сцены. На сцене актрисам были вручены букеты из белых роз и подарки от партнеров фильма.

Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева впервые вывела в свет своего маленького сына Артема, который активно позировал у пресс вола.

Экс солистка гр. «Мираж» Наталья Гулькина исполнила несколько своих музыкальных композиций, которые подпевал весь зал.

Концерт продолжила певица и актриса Анастасия Годунова, которая презентовала песню Евгения Осина «Таня+Володя» в новой версии от женского имени, а также исполнила песню в стиле инди рок «Играешь со мной».

Поздравила с премьерой Анастасию Годунову ее мама Елена Скорнякова, которая отметила, что удивляется работоспособности своей дочери, ведь ее график плотно расписан. Совсем недавно с участием Анастасии вышел сериал «Плакса 2», в котором звучит ее песня «Солнце рядом».

Премьеру фильма поддержал миллиардер Игорь Рыбаков, который исполнил песню «Не выходи из комнаты» на стихи Бродского, выступление прошло под оригинальный клип с участием всех героев из фильма «В аду мест нет». Также концертную программу украсил рэпер IMAGO и другие артисты.

Среди гостей вечера были замечены солисты Большого театра балерина Смирнова Анастасия и звезда российского балета Макар Михалкин.

Фильм «В аду мест нет» – ироничная мистическая комедия о семейных ценностях. Всех героев ждет испытание от которого зависит дальнейший путь их бессмертной души. Для этого была создана комната своеобразный коридор между жизнью и смертью в которой медиаторы любви Дарина и Влад рассматривают проблемы грешников и ищут причины, которые разрушили их любовь.

Фильм ожидает год фестивальных показов по городам России.

Фото © Анна ДОБРАЧЕВА, Дмитрий ГУЛИН