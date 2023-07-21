В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «За Палыча!» — пронзительной и веселой истории о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома.

Фильм представили: генеральные продюсеры Максим Боев, Алексей Чадов и Ясмина Бен Аммар, актеры Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Валерий Баринов, Константин Крюков и съемочная группа фильма.

Гостями премьеры стали: Николай Расторгуев, Станислав Бондаренко, Аурика Алехина, Ольга Ефремова, Кристина Маркова, Валерия Кожевникова, Оксана Кравчук, Анастасия Сайфулина и многие другие.

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