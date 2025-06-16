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В Москве начались съемки остросюжетной военной драмы «Балтийское море»

editor
By editor
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балтийское-море-тарелка

Лето 1944 года. В Балтийском море советским «морским охотником» потоплена немецкая подлодка U-250. На ее борту находятся три новейшие торпеды Т-5 («Цаункёниг») с акустической системой самонаведения, прозванные немцами «Разрушителями эсминцев». Немцы понимают, что в секретном КБ в Ленинграде советские ученые, разобрав торпеду, в кратчайшие сроки найдут «противоядие» против нее. Это коренным образом сможет поменять расстановку сил не только в Балтийском море, но и во всей Атлантике.

В этой ситуации перед главой 6-го управления РСХА Шелленбергом (Андрей Вальц) ставится архисложная задача по уничтожению суперторпед и советского секретного КБ в тылу противника. Он доверяет ее своему лучшему агенту «Фаусту» – доктору Иоахиму фон Крёгге (Сергей Шнырёв), который вместе с группой диверсантов в Ленинграде и Кронштадте начинает операцию под кодовым названием «Птицелов». И теперь нашим героям, подполковнику Сергею Сабурову (Павел Трубинер) и майору Елене Солей (Екатерина Вилкова), предстоит вычислить и обезвредить немецких диверсантов, а также выявить «крота» в своем ближайшем окружении. А еще – сохранить свою любовь, поскольку после неожиданного появления законной жены Сергея Людмилы Сабуровой (Анастасия Микульчина) их чувства пройдут настоящую проверку на прочность.

балтийское море - девочка

балтийское море - хлопушка

В Москве, в Доме Телешова – старинном особняке на Покровском бульваре, которому уже более двухсот лет, начались съемки остросюжетной военной драмы «Балтийское море» для телеканала «Россия». На съемочной площадке продолжения сериалов «Чёрное море» и «Баренцево море» вновь встретятся Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. В сериале также снимаются Анастасия Микульчина, Владимир Верёвочкин, Антон Батырев, Андрей Вальц, Сергей Шнырёв, Сергей Иванюк, Екатерина Юдина, Наталья Гриншпун, Михаил Лукашов и другие. Режиссер – Алексей Карелин.

«Как режиссера меня, прежде всего, привлек актерский ансамбль, который был в предыдущих сезонах этого проекта. С Павлом Трубинером мы познакомились около 20 лет назад, прекрасно поработали и с тех пор ни разу не пересекались, хотя я и предпринимал несколько попыток его пригласить, но все никак не срасталось, так что я не мог упустить такой шанс. Встретиться с Екатериной Вилковой на съемочной площадке – большой подарок для любого режиссера, я очень давно хотел с ней поработать. Поэтому можно сказать, что у меня на этом проекте – двойной приз. Плюс к этому интересная история: шпионская, фактурная, драматичная – здесь есть все, чтобы заинтересовать зрителя. Главный посыл при работе над жанром военной драмой – создать объемные живые образы и максимально реалистичные обстоятельства, в которых они существуют. На это мы и положим все наши силы. Начинаем съемочный период и удачи нам!», – говорит режиссер Алексей Карелин.

Работа над многосерийным проектом пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Динамичные сцены погони с участием исторического транспорта снимут в центре Санкт-Петербурга – на набережной канала Грибоедова и на площади Островского рядом с Екатерининским сквером и Александринским театром. Также в съемках будут задействованы исторические локации на Английской набережной: особняк барона А.Л. Штиглица и так называемый Дом глухих – Дворец великого князя Михаила Александровича (Дом А. С. Меншикова), где в советское время располагались общество и дом культуры глухих.

балтийское-море-кот

Фото телеканала «Россия»

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