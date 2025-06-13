«Дружбаны»: KION объявил о начале съемок комедийного сериал

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о начале съемок комедийного сериала «Дружбаны» — скетчкома о друзьях детства, которые повзрослели, но не перестали дружить. Режиссер проекта — Артур Румынский («Мама будет против», «Абонемент на расследование», «Анна-детективъ», «Анатомия убийств»).

Почему мужчины живут меньше? Они забывают о правилах безопасности на рыбалке, заводят романы с замужними женщинами, а некоторые так вообще считают себя бессмертными и воюют с тещей. Три лучших друга — Юра (Борис Дергачев), Витя (Максим Белобородов) и Степан (Михаил Тарабукин) — постоянно попадают в неприятности, но не отчаиваются — ведь настоящие дружбаны всегда вытащат из любой… жизненной ситуации.

В проекте нет единого сюжета, связывающего весь сезон, благодаря чему серии можно смотреть в любом порядке. Каждый эпизод показывает узнаваемые ситуации, случившиеся в жизни каждого из героев: попадание в больницу, внезапная встреча с тещей, выезд на рыбалку, перепалка с незнакомым ребенком. Эксклюзивная премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION.

«Мой герой Юра в чем-то близок мне: когда рядом происходит какая-то глупость, он будет находиться в состоянии оценивания ситуации. Три героя очень разные по темпераменту, но близки по внутреннему юмору и все трое каждый день рискуют своей жизнью. Я согласен со слоганом “Мужчины — это случайно выжившие мальчики”. Вспоминая собственные детство, отрочество, юность и даже взрослую жизнь, задаюсь вопросом: “Как мы вообще остались живы?” Сейчас даже самая безобидная на тот момент ситуация кажется катастрофически недопустимой. Оглядываясь назад, понимаешь: у тебя хороший ангел-хранитель», – говорит актер Борис Дергачев.

«В центре нашей истории — дружба, взросление, выборы, которые мы делаем, когда сталкиваемся с реальностью. Эти темы близки каждому. Даже если у зрителя совершенно другой жизненный опыт, он все равно узнает в героях что-то свое: эмоции, сомнения, поступки, которые мы совершаем, иногда даже не задумываясь. Мы хотим, чтобы история получилась живой, не шаблонной, чтобы персонажи не были просто типажами, а вызывали ощущение настоящих людей, которых можно встретить в жизни. Как, наверное, любой актер, я стараюсь искать в герое то, что мне близко, чтобы сделать его правдивым. Но важно не просто повторять себя, а находить новые грани в каждом образе», – рассказывает актер Максим Белобородов.

«У нас троих есть схожее комедийное обаяние, поэтому на площадке нам достаточно легко выстраивать взаимодействие. Мне близка конструкция сценария. Для меня это интересный актерский эксперимент, потому что в одном проекте, по конструкции похожем на “Дружбанов”, я как раз-таки играл примерно того же героя, которого сейчас играет Максим Белбородов. К сожалению или к счастью, мой образ жизни многие годы напоминал образ жизни Вити, но с огромным удовольствием я сейчас примерил на себя персонажа Семена. Мне нравится пробовать другое, потому что в этом, собственно говоря, и кроется смысл актерской профессии — быть везде разным и играть разные судьбы, разные жизни», – делится актёр Михаил Тарабукин.

«Когда я прочитала условное обозначение своей героини — “Яжмать” — вместо имени, то сразу поняла, что меня ждет нечто безумно увлекательное и необычное. От сценария я хохотала до слез, настолько это точно и искренне. Мне радостно, что это уже мой третий проект вместе с Артуром Румынским. Я часто бывала в амплуа властных женщин — видимо, типаж диктует подобное, но за каждой такой героиней, как правило, стоит ранимый человек, прошедший через многое в жизни и ждущий мужского плеча, какого-то понимания. Каждый раз интересно копаться в них, разгадывать, почему они стали такими. Отчасти и моя нынешняя героиня такая. Она прет, как танк, ей свойственна гиперопека и для нее нет других верных поступков, кроме ее собственных. Но она неоднозначна», – комментирует актриса Юлия Такшина.

«Мужской дружбе всегда посвящалось достаточно большое место в искусстве — в любом виде творчества. Фильмы и сериалы также заняли свою достойную нишу в этой теме. И, конечно, как любое искусство, кино работает так, что зритель отождествляет себя с персонажами, а если это еще и весело подано, то получается лучший эффект. Комедия для меня — родной язык, я учился на этом жанре, хоть и много работал с детективными историями. В жанре комедии для того, чтобы поймать тот самый кураж, импровизация бывает необходима, и я всегда приветствую, если актер сам предлагает шутки. У нас, я бы сказал, симбиоз комедийного сериала и скетчкома. Для меня настроения и состояния героев понятны и узнаваемы, но не стоит забывать, что это все-таки гротеск», – говорит режиссёр Артур Румынский.