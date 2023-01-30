В Москве назвали победителей регионального отборочного тура благотворительного фестиваля «Добрая волна»

В столичном культурном центре «Вдохновение» прошел региональный отборочный тур Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Москва принимает участие в фестивале четвертый год подряд. В этот раз более 450 детей и подростков вышли на сцену перед профессиональным жюри, чтобы показать свои таланты в трех творческих направлениях: вокал, игра на инструменте и хореография (в том числе жестовое пение). По правилам конкурса в фестивале участвовали дети и подростки от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети-сироты; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев (ЛНР, ДНР и пр.) и др. Возрастных категорий три: с 7 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет.

Светлана Ермакова, директор Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России, член жюри фестиваля:

– Я увидела таких замечательных, таких необыкновенно талантливых детей! Желаю, чтобы их талант был, как парус на добрых волнах. Спасибо большое всем за этот праздник. Спасибо участникам и тем, кто был с ними рядом. И, конечно, огромное спасибо тем, кто организовал этот прекрасный фестиваль. «Добрая волна» — в добрый путь!».

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Проводится он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Мэрия Казани и Академия Популярной Музыки. В Москве региональный отборочный тур фестиваля проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Добрая волна» пятый год подряд дает возможность показать свой талант российским детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС). Основные цели и задачи проекта: распространение в современном обществе культуры добра и содействие развитию культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения и совместного творчества между всеми участниками фестиваля, развитие социальных и культурных связей между российскими городами.

Диана Гурцкая, российская эстрадная певица, народная артистка России, художественный руководитель Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая:

— В фестивале участвовали воспитанники нашего Центра социальной интеграции. Это опыт колоссальный для них. А наша девочка — 15-летняя Булгун Цекирова заняла второе место в своей возрастной категории в номинации «Вокал». Она очень талантливая, целеустремлённая и старательная. Вспоминая свою жизнь, понимаю, что моя музыкальная дорога началась на конкурсе «Москва-Ялта-Транзит». Там я встретила своего замечательного учителя Игоря Николаева. Здорово, что сейчас у наших деток есть мы, наш Центр и фестиваль «Добрая волна». Я уверена, что участие в нем уже довольно серьезный шаг. За два дня фестиваля мы увидели, насколько много у нас талантливых ребят. Огромная благодарность за него Игорю Крутому. Видно, что в организацию вложены и душа, и сердце, и удивительный профессионализм. В добрый путь и всем большой-большой удачи!

Александр Данилов, победитель в номинации «Вокал» (14–17 лет) г. Санкт-Петербург:

— Я не верил, что у меня будет первое место, и вот всё-таки я победил в региональном отборочном этапе фестиваля! Это очень неожиданно! Я поеду в Казань с лучшим другом, с которым познакомился на конкурсе «Добрая волна». Его зовут Марк Мазепа. Мы оба будем биться за первое место в финале конкурса в Казани. В подготовке мне очень помогала моя любимая учительница Елена Валентиновна, а Марку — его мама. Спасибо им огромное за поддержку!

Фестиваль «Добрая волна» прежде всего ориентирован на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одарённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Его задачи — развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и гостями фестиваля.

В 2022 и 2023 годах «Добрая волна» проходит в восьми российских городах: Казани, Ярославле, Москве, Краснодаре, Кемерове, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе. Победители региональных отборочных туров встретятся в г. Казани в сентябре 2023 г., где будут участвовать в финальном отборочном туре, а также получат возможность выступить на гала-концерте на одной сцене со звездами.

одробное расписание мастер-классов можно будет узнать на официальном сайте фестиваля www.dobrayavolna.ru.

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