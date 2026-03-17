Выставка «Документальная летопись подвига» открылась в Музее Победы

В Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка «Документальная летопись подвига». В выставку войдут подлинные раритеты из школьных музеев ГБОУ г. Москвы «Школа №1206», МОБУ Лицей с. Булгаково Уфимского района Республики Башкортостан, МОУ «Гимназия № 10» города Ржева Тверской области. В экспозиции представлены фронтовые письма, дневники, рукописные стихотворения, фотографии, документы, личные вещи советских воинов.

Участниками церемонии открытия стали заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Фёдор Смуглин, руководитель Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания Минпросвещения России Елена Слесаренко, глава муниципального района Ясенево Ирина Гришина, капитан 1 ранга, военный разведчик Анатолий Елисеев, директор МОУ Гимназия № 10 города Ржева Тверской области Марина Иванова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Лицея с. Булгаково Елена Морева и другие.

В Зале Славы музея на Поклонной горе школьники в рамках торжественного открытия выставки представили музыкальные композиции и прочитают стихотворения о героях войны, а в завершение мероприятия юные музейщики провели экскурсию по новой экспозиции. Ребята рассказали о героях нашей страны. Например, о легендарной советской летчице, участнице Великой Отечественной войны Валентине Гризодубовой, которая во время войны сформировала и командовала 101-м авиационным полком дальнего действия. Гостям показали летные шлем и очки, штурманскую линейку, фотографии и другие раритеты летчицы. Эти предметы в дар музею школы № 1206 города Москвы передал родственник прославленной героини. Еще один уникальный комплекс – личная папка фронтовика Василия Николаевича Горючева, в которой собрана история его боевого пути фронтовика — с мая 1942 по август 1943 года.

Лицей села Булгаково (Уфимский район Республики Башкортостан) представил материалы своих выпускников – участников Великой Отечественной войны: красноармейские книжки, военные билеты, фронтовые письма, благодарности Верховного Главнокомандующего, а также альбом «Выпуск 1943 года». Раритеты рассказывают о героях штурма Кенигсберга, Ортельсбурга, героического штурма и взятия Берлина. Среди уникальных экспонатов – панно, на котором вышито более 60 фамилий ветеранов Великой Отечественной войны – жителей села Булгаково.

Личные вещи земляков, участвовавших в сражениях, показала и МОУ «Гимназия № 10» имени учителя В.А. Смирнова города Ржева Тверской области. Например, уроженца Ржева Алексея Смирнова, который до Великой Отечественной войны был организатором стахановского движения на одной из Ржевских фабрик. В октябре 1941 года он сумел вывезти в Москву важнейшие документы предприятия, не допустив, чтобы они попали в руки врагу. А затем, в начале 1942 Алексей Алексеевич добровольцем ушел на фронт и погиб во время боев в апреле 1942 года под Ленинградом. Гости ознакомились с его фотографиями, фронтовыми письмами, документами.

Вся экспозиция выставки состоит из около 100 раритетов и подготовлена в рамках программы «Школьный музей Победы».