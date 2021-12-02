В рамках Всемирной выставки в Дубае начался фестиваль Moscow Gastronomic Week

Фестиваль Moscow Gastronomic Week открылся в Дубае в рамках Всемирной универсальной выставки. Он продлится до 9 декабря и познакомит местных жителей и гостей Экспо-2020 с современной московской кухней. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, проект станет частью масштабной программы в ОАЭ, которая посвящена ключевым направлениям развития российской столицы — от предпринимательства и внедрения передовых технологий до культуры, туризма и гастрономии.

«Специальное меню появится в семи ресторанах Дубая. Кураторами фестиваля выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin. Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров. В первую очередь это заслуга самих рестораторов — они предлагают интересные концепции, оригинальные и аутентичные блюда. Как современный и гостеприимный город, мы всегда открыты для обмена опытом и совместных международных проектов», — рассказала Наталья Сергунина.

Заммэра напомнила, что в следующем году в Москве пройдет презентация престижного международного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants. Ожидается, что столицу посетят более двух тысяч профессионалов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших. Это мировые звезды сферы гастрономии.

Дубайские рестораны-участники Moscow Gastronomic Week предложат сразу несколько блюд от приглашенных московских шефов Максима Тарусина и Евгения Викентьева. Например, в меню — оливье с домашней птицей, кулебяка с лососем, авторский холодец, холодный борщ, пожарская котлета, а также десерт из томских белых грибов.

Гастрономический фестиваль — часть культурной программы, которую Москва презентует на Всемирной универсальной выставке в Дубае. В нее также вошли концерты с участием всемирно известных артистов, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты. Среди запланированных мероприятий — выступления знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы», покорившего крупнейшие музыкальные площадки мира, театра «Геликон-опера» — постоянного участника престижных международных фестивалей, оркестра под управлением Игоря Бутмана — одного из лучших джазовых коллективов современности. В 2018 году он представлял нашу страну на главном джазовом событии планеты All-Star Global Concert.

Креативный потенциал столицы на Экспо-2020 представят ведущие московские дизайнеры — их модные коллекции отражают последние тенденции и становятся все более востребованными на зарубежных рынках. Гостей ждет и фестиваль московского кино. На нем покажут знаковые российские ленты последних лет, в которых город является полноценным героем сюжета.

Такая обширная и разноплановая программа поспособствует продвижению заявки города на право проведения Экспо-2030. Помимо российской столицы, о своем желании принять Всемирную универсальную выставку в 2030 году объявили Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд.

Победителя назовут в 2023 году.

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