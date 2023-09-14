Известная российская органистка Елена Привалова сыграет сольный концерт в Московском концертном зале «Зарядье» 30 сентября. Программу составили произведения Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона.

Яркий представитель отечественной органной школы, музыковед, лауреат всероссийской премии «Органист года – 2021» в номинации «Персона», Елена Привалова хорошо известна ценителям классики: с 2010 года она является организатором и художественным руководителем международного летнего фестиваля «Органные вечера в Кусково», неизменно вызывающего восторженные отклики музыкальных экспертов и публики. Весной 2023 года Елена Привалова стала участницей Первого органного фестиваля «Зарядье», по праву войдя в плеяду самых титулованных отечественных и зарубежных артистов. Итогом ее выступления в рамках форума стало предложение от организаторов сыграть сольный концерт в «Зарядье».

Концерт откроют сочинения Иоганна Себастьяна Баха: прозвучат Токката, адажио и фуга до мажор и ля минорный Концерт, являющийся переложением скрипичного концерта Антонио Вивальди. Два опуса Феликса Мендельсона – композитора-романтика, спустя столетие после смерти Баха возродившего интерес к его музыке, познакомят слушателей с жанром романтической органной сонаты. Завершением рецитала станут вновь сочинения Иоганна Себастьяна Баха – Хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» и Пассакалия до минор.

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