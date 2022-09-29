Объявлен короткий список «Премии Читателя-2022»

27 сентября в Российской государственной библиотеке для молодёжи объявили короткий список Всероссийской литературной «Премии Читателя-2022» в номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза (Non Fiction)». Всего в шорт-лист этого года вошло 13 книг российских авторов, отобранных из длинного списка Экспертами премии (19 известных критиков, книжных журналистов и библиотечных специалистов).

Имена лауреатов седьмого премиального сезона будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 2 декабря 2022 года в рамках книжной ярмарки Non/Fiction.

Всероссийская «Премия Читателя» – единственная в России литературная награда, присуждаемая писателям библиотечным сообществом. Учреждена Российской государственной библиотекой для молодёжи в 2015 году при поддержке Министерства культуры России и Российской библиотечной ассоциации (РБА). Вручается авторам лучших русскоязычных художественных и научно-популярных книг за прошедший год по результатам анализа читательского спроса в российских библиотеках, работающих с молодёжью, и портала ЛитРес, а также финального голосования Жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.

Лауреатами «Премии Читателя» становились Вадим Панов (2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский (2018), Виктор Пелевин (2019), Андрей Рубанов (2020), Максим Замшев (2021), Павел Басинский и Екатерина Барбаняга (2021).

1. Номинация «Художественная проза»:

Быков Дмитрий. Истребитель. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021 (Номинаторы: В.Бондаренко, В. Владимирский, И. Дубиневич, И. Михнова, С. Шикарев)

Волков Сергей. Ильич: роман-кенотаф. – М.: Пятый Рим, 2021 (Номинаторы: А. Зубов, Н. Калиниченко, И. Михнова, Е. Харитонов, А. Щербак-Жуков)

Лукьяненко Сергей. Семь дней до Мегиддо. – М.: АСТ, 2021 (Номинаторы: А. Зубов, Н. Калиниченко, И. Михнова, Е. Харитонов, А. Щербак-Жуков)

Панов Вадим. Чужие игры. Столкновение. – М.: Эксмо, 2021 (Номинаторы: А. Зубов, Н. Калиниченко, И. Панин, Е. Харитонов, А. Щербак-Жуков)

Пелевин Виктор. Transhumanism Inc. – М.: Эксмо, 2021 (Номинаторы: А. Василевский, В. Владимирский, И. Дубиневич, А. Зубов, Н. Калиниченко, С. Тарасова, С. Шикарев, А. Щербак-Жуков)

Рубанов Андрей. Человек из красного дерева. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021 (Номинаторы: А. Василевский, В. Владимирский, И. Дубиневич, А. Зубов, И. Панин, С. Тарасова, С. Шикарев)

Сенчин Роман. Нулевые. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021 (Номинаторы: И. Михнова, А. Набоков, Е. Пахомова, С. Тарасова, Е. Харитонов, А. Щербак-Жуков)

Сорокин Владимир. Доктор Гарин. – М.: АСТ: Corpus, 2021 (Номинаторы: В. Бондаренко, В. Владимирский, И. Дубиневич, М. Ивашина, Е. Пахомова, С. Шикарев)

Тарковский Михаил. Очарованные Енисеем. – М.: Вече, 2021 (Номинаторы: А. Василевский, А. Зубов, И. Панин, С. Тарасова, Е. Харитонов)



2. Номинация «Документальная проза (Non fiction)»:

Данилкин Лев. Пассажир с детьми. Юрий Гагарин до и после 27 марта 1968 года. – М.: Молодая гвардия, 2021 (Номинаторы: А. Василевский, В. Владимирский, А. Набоков, М. Ивашина, Л. Магазевская, С. Тарасова)

Жвалевский Андрей. Мы в космосе. Как человек шёл к звёздам. — М.: Пешком в историю, 2021 (Номинаторы: В. Владимирский, В. Обручев, С. Тарасова, Е. Харитонов, А. Щербак-Жуков)

Кучерская Майя. Лесков: прозёванный гений. – М.: Молодая гвардия, 2021. – (ЖЗЛ) (Номинаторы: А.Василевский, В. Владимирский, М. Ивашина, Л. Магазевская, Е. Пахомова, С. Шикарев, А. Щербак-Жуков)

Шаргунов Сергей. Саров. Два подвига. – М.: Молодая гвардия, 2021 (Номинаторы: А. Василевский, Н. Калиниченко, Л. Магазевская, А. Набоков, И. Панин, С. Тарасова, Е. Харитонов, А. Щербак-Жуков)

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