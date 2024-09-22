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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Московские премьеры сочинений Яначека, Рославца и Шульгофа прозвучали в зале «Зарядье»

editor
By editor
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зарядье

21 сентября в зале «Зарядье» представили программу, посвящённую музыке первой половины XX столетия. В концерте «ХХ век. Музыка светлого будущего» прозвучали московские премьеры сочинений Яначека, Рославца и Шульгофа.

На сцену вышли Ольга Волкова (скрипка), Алина Отяковская (сопрано), Елизавета Вайслейб (меццо-сопрано), Сослан Кусов (тенор), Владислав Бирюков (баритон), Московский государственный академический камерный хор, Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва, Московский государственный симфонический оркестр, дирижёр – Иван Рудин.

В программе концерта прозвучали три московские премьеры – Кантата «Коммунистический манифест» Шульгофа, Симфоническая поэма «Комсомолия» Рославца, Концерт «Странствия души» Яначека, а также Концертино Вайнберга и Симфония «Октябрю» Шостаковича.

Эрвин Шульгоф был учеником Регера, Дебюсси и Дворжака. Композитор прошёл Первую мировую войну, а после увлёкся авангардом, джазом и дадаизмом. В конце жизни Шульгоф был убеждённым коммунистом, что нашло отражение и в его творчестве. В 1932 году он положил на музыку «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса. В 1939 году Шульгоф решил эмигрировать в СССР. Он получил советское гражданство, но не успел покинуть Прагу – 23 июня 1941 года его арестовали. В концлагере, где закончилась жизнь композитора, он продолжал сочинять – сохранились наброски его произведений на тексты Маркса и Ленина.

Музыка Шульгофа после его смерти в 1942 году перестала исполняться. Творческое наследие привлекло внимание музыкантов во второй половине XX века. Тогда в советских архивах были обнаружены партитуры, которые Шульгоф оставил во время своего визита в СССР в 1930-х годах.

Николай Рославец – яркий представитель музыкального авангарда. Рославец одним из первых в СССР использовал атональную систему. Он выработал свой оригинальный метод – технику синтетаккорда (синтетического аккорда) и использовал её во многих сочинениях. На сцене концертного зала «Зарядье» прозвучала его «Комсомолия» – симфоническая поэма для хора с оркестром.

Леош Яначек – представитель чешской музыкальной культуры, продолжатель традиций Сметаны и Дворжака. В своих произведениях он опирался на чешский фольклор, органично вплетая его в музыкальное повествование. Концерт для скрипки с оркестром «Блуждания маленькой души» принадлежит к позднему периоду творчества композитора. К сожалению, произведение осталось незавершённым.

Советскую музыкальную культуру невозможно представить без Дмитрия Шостаковича и его близкого друга Мечислава Вайнберга. Оба композитора часто показывали друг другу новые произведения и делились творческими планами. На сцене «Зарядья» позвучала Симфония Шостаковича № 2, посвящённая 10-летию Октябрьской революции, и Концертино для скрипки и струнного оркестра Вайнберга.

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