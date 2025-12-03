Джиган, Artik&Asti и Niletto получили первый в России «Бриллиантовый диск»

Музыкальный дистрибьютор Pulse. совместно с лейблом Rocket Records вручил первую в России высшую музыкальную награду — «Бриллиантовый диск». Им был отмечен трек «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. Награда была вручена по обновленным правилам сертификации, опубликованным Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ), и присуждается, когда сингл достигает эквивалента 1 000 000 продаж с учетом стримов.

Трек «Худи» с момента выпуска находился на первых строчках чартов и до сих пор остается в топе. Благодаря совокупности продаж и сотен миллионов стримов, он достиг планки в 1 000 000 эквивалентных продаж, что и стало основанием для получения «Бриллиантового диска». Его звучание, сочетающее элементы нескольких жанров, нашло отклик у широкой аудитории слушателей.

«Трек органично соприкасается с несколькими крупными жанрами, поэтому естественно звучит для разной аудитории. В «Худи» сильная мелодика, понятный и точный текст, очень цепляющий хук. Именно эта комбинация жанровой широты и ненавязчивой подачи позволила треку достучаться до максимального количества слушателей и показать такой внушительный результат», — отмечает директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse. Владимир Юрченко.

Особую значимость достижению придает сложность организации проекта, в котором были задействованы три артиста и три лейбла. «Когда музыкальный лейбл Rocket Records, обратился к нам с предложением выпустить «Худи», мы сразу понимали, что впереди нас ждет кропотливая работа. Тем ценнее, что при такой конфигурации удалось выстроить эффективное взаимодействие и довести проект до такого результата», — поделился Владимир Юрченко.

Михаил Хавкин, генеральный продюсер Rocket Records, также подчеркнул значимость введения новой награды: «Для нас большая честь быть частью такого исторического для индустрии момента — первого вручения «Бриллиантового диска». Эта награда нам всем показывает, какой высоты может достичь российский релиз благодаря работе всех участников процесса — от творческой команды до экспертов в дистрибуции. Уверен, что такой четкий и прозрачный ориентир вдохновит артистов и лейблы на новые рекорды».

«Получение треком бриллиантового статуса — значимое событие не только для Джигана, Artik & Asti и Niletto, но для всего лейбла и команд артистов, каждая из которых внесла большой вклад. Успех релиза у многомиллионной аудитории стал закономерным результатом кропотливой совместной работы. Уверен, это не последняя победа композиции — трек и сейчас остается в топах чартов», — прокомментировал сооснователь лейбла Rocket Records Юрий Киселев.

Поводом для вручения первой бриллиантовой награды стало обновление отраслевых стандартов. Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) разработала и опубликовала единые прозрачные критерии, чтобы унифицировать оценку успеха на российском музыкальном рынке.

Согласно новым правилам, для синглов установлены четкие пороги:

Золотой диск — 50 000 продаж,

Платиновый диск — 100 000 продаж,

Бриллиантовый диск — 1 000 000 продаж.

Для объективного учета современных реалий система сертификации конвертирует стримы в продажи по стандартизированной формуле:

100 стримов на премиум-сервисах (например, Яндекс.Музыка с подпиской) = 1 продажа,

500 стримов на фримиум-сервисах (рекламная модель) = 1 продажа.

«С появлением стриминговых сервисов успех релиза стал заметнее: сегодня любой видит чарты и статистику отдельных платформ и может примерно оценить, как у трека или альбома идут дела. Во времена физических носителей такой прозрачности не было, и практика присвоения «золотых» и «платиновых» статусов отлично выполняла роль публичного признания успеха артиста», — отмечает Максим Ворошилов, операционный директор музыкального дистрибьютора Pulse.

«Тем не менее, и в цифровую эпоху официальное подтверждение результатов и заслуженная награда остаются важной частью индустрии, поскольку, в отличие от чартов отдельных платформ, эта награда присваивается по результатам, агрегированным со всех источников», — подчеркивает он.

Потребность в единых правилах стала особенно острой в последние годы.

«В России система вручения «золота» и «платины» существует столько же, сколько и в остальном мире. Когда число лейблов было небольшим, все одинаково понимали, какие продажи соответствуют тому или иному статусу. Но за последние годы количество игроков на рынке выросло многократно, и проблема стала очевидной: многие участники не знают актуальных правил, а некоторые компании начали устанавливать собственные критерии — зачастую сильно заниженные», — комментирует Максим Ворошилов.