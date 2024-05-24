Ольга Галактионова приняла участие в сессии «Музей — музею. Что мешает обмену экспонатами?» на «Интермузее»

23 мая, в рамках программы Международного фестиваля «Интермузей», состоялась панельная дискуссия «Музей — музею. Что мешает обмену экспонатами?». Участие в дискуссии приняла генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Представители профессионального музейного сообщества в рамках дискуссии обсудили различные возможности и варианты сотрудничества по работе с фондами. Острыми темами дискуссии стали подготовка специализированных кадров, вопрос выдачи музейных экспонатов в сжатые сроки, обеспечение логистики и транспортировки предметов в удаленные региональные музеи, сохранность музейных ценностей и другие. Спикеры пришли к мнению, что, учитывая все эти факторы, музейному сообществу необходимо работать в полном взаимодействии.

Модератор дискуссии, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова отметила, что РОСИЗО под руководством Ольги Галактионовой стал мощным консолидатором музейно-выставочных проектов: «Кажется, что вы можете собрать какой угодно коллаж из музейных экспонатов».

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова подняла вопрос о кадровом дефиците в отрасли:

«Девиз фестиваля: музей — это люди. Хочется добавить, что это люди, которых нам сегодня не хватает, — сказала Ольга Галактионова. — Все мы знаем, что межмузейные выставки стали возможны совсем недавно, процесс только налаживается. Много говорилось и писалось о том, что в какой-то момент некоторые музеи решили, что их коллекция — это их личная собственность. Нет, это общественное достояние, которое нужно показывать россиянам. И здесь возникает следующая проблема: мы можем много говорить про то, кто кому и почему не выдает музейные предметы, кто кому что дает, радоваться успехам и сетовать на неудачи, но, наверное, все коллеги, которые здесь присутствуют, согласятся, что выдавать музейные предметы — это тяжелый объемный труд. Это та работа, которую должен кто-то делать. Многие музейные хранители сегодня просто выгорели, они не могут бесконечно этим заниматься. Но кто тогда это будет делать? Так что задача, которая стоит сегодня перед нами, — каким-то образом продвигать в сознание молодежи идею, что надо идти работать в музей. Нам всем нужно прикладывать усилия, чтобы к нам шли специалисты — они нам нужны, их нужно вербовать в конце концов!».

Наталья Суханова, министр культуры Нижегородской области рассказала о феномене Нижнего Новгорода как совсем недавно возникшей на карте яркой выставочной точки. «Наш музей-лидер — Нижегородский государственный художественный музей. Мы свой рост получили три года назад в рамках юбилея Нижнего Новгорода. Это была такая точка, толчок, когда сошлись четкое осознание главы региона, что культура — это наше все, финансирование, команда. Мы подошли к задаче, были в стройке три года, но результаты налицо… И мы не боимся экспериментов», — рассказала Наталья Суханова.

«Финансирование — это очень важно, но у нас есть еще такая проблема, как труднодоступность и транспортировка. До нас, также, как и до Владивостока, лететь 8 часов в одну сторону, на поезде это 7 дней… И между городами расстояние большое, летают не очень большие самолеты, и как туда крупногабаритные вещи поместить», — обозначил проблему отдаленных регионов генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова Иван Крюков.

Спикерами также выступили директор Саратовского музея им. А.Н. Радищева Елена Галактионова, генеральный директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин, главный хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова, генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова Иван Крюков, директор Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых Анна Шакина, директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева Виктор Шалай.