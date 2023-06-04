В Москве прошла церемония передачи в коллекцию ГМЗ «Петергоф» уникального архива семьи Бенуа

В Министерстве культуры Российской Федерации состоялась торжественная церемония передачи в дар Государственному музею-заповеднику «Петергоф» уникального архива семьи известных петербургских архитекторов и художников Бенуа от итальянского коллекционера Пьетро Питтаро. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РФ и Центр кинофестивалей и международных программ, который инициировал и реализовал акции по передаче даров итальянского коллекционера Пьетро Питтаро российским музеям.

На торжественной церемонии передачи архива присутствовали: Андрей Малышев, заместитель Министра культуры РФ; Татьяна Шумова, президент Центра кинофестивалей и международных программ; Роман Ковриков, врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф»; Андрей Бирюков, начальник отдела Италии, Первый Европейский департамент МИД России; Мария Коток, третий секретарь, Первый Европейский департамент МИД России, а также Елена Бортникова, заместитель генерального директора по учету и хранению ГМЗ «Петергоф».

Коллекционер и большой друг семьи Бенуа Пьетро Питтаро записал видеообращение, в котором выразил надежду на возобновление культурного сотрудничества между Россией и Италией в полном объеме: «Ранее я уже передавал в дар музеям в Москве и Санкт-Петербурге ряд предметов. Мною и тогда и сейчас руководила единственная мысль – вещи должны возвращаться домой, это правильно. Поэтому из Италии они были возвращены на родину Бенуа в Россию. Я приветствую народ России в эти непростые времена и верю, что культурное сотрудничество возобновится в полном объёме, как и прежде. Ведь мир живет не только деловыми контактами, но развивается, в первую очередь, благодаря культуре».

Заместитель Министра культуры РФ Андрей Малышев также отметил важность события: «Передача предметов архива семьи Бенуа «Петергофу» — крайне важное событие. Несмотря на известные сложности, в том числе и с Италией, есть итальянцы, которые являются тем самым мостом в сфере культуры между нашими странами, и мы рассчитываем, что все больше и больше таких замечательных итальянских друзей России будут вместе с Министерством культуры, вместе с нашими легендарными музеями».

В уникальный архив, который Пьетро Питтаро бережно хранил на протяжении десятков лет, вошли открытки, альбомы, фотографии, документы, а также смокинг директора художественно-постановочной части Ла Скала, идеолога создания архивного Музея семьи Бенуа Николая Бенуа и другие личные вещи знаменитой династии архитекторов и художников. Всего в этот день Государственному музею-заповеднику было передано в дар 404 предмета, которые вскоре доставят в Петергоф.

Это уже не первый дар Пьетро Питтаро России. В 2016 году в Санкт-Петербурге в рамках V Международного культурного форума состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с российскими и иностранными деятелями культуры. В ходе этого события Пьетро Питтаро лично передал в дар Петергофу мольберт, палитру, кисти и два рисунка Александра и Николая Бенуа.

В июне 2021 года при содействии Центра кинофестивалей и международных программ Государственному центральному театральному музею им. А. А. Бахрушина был передан макет к опере «Богема» художника и сценографа Николая Бенуа. Благодаря помощи и поддержке Министра культуры РФ, это знаковое событие широко освещалось российской прессой и имело важное культурное значение.

Татьяна Шумова, президент Центра кинофестивалей и международных программ подчеркнула, что с Министерством культуры она работает уже давно и очень рада, что фестивальные и программные проекты являются неотъемлемой частью министерских проектов. «С Италией и с господином Пьетро Питтаро нас связывают узы крепкой дружбы и сотрудничества, — подчеркнула Татьяна Владимировна. — Итальянский коллекционер уже передавал в дар рисунки, палитру и мольберт Александра Бенуа, рисунки Николая Бенуа, а также его макет ручной работы к опере «Богема», который теперь украшает коллекцию Бахрушинского музея. Сейчас уже третий по счету дар — архив семьи знаменитых художников и архитекторов. Николая Бенуа с Пьетро Питтаро связывала очень трогательная дружба. Помимо своих бесценных даров, Пьеттро принимает активное участие в нашем фестивальном движении. В прошлом году мы сделали удивительный концерт, посвященный 150-летию Сергея Дягилева в имении Пьетро Питаро. В этом году мы также решили продолжить эту добрую традицию и отметить 150-летие Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, в имении Питтаро, где наши музыканты и вокалисты исполнят романсы и арии из опер Рахманинова под аккомпанемент рояля, принадлежавшего Дягилеву, который Пьетро также бережно хранит в своей коллекции».

Роман Ковриков, врио генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф», лично поблагодарил Татьяну Шумову и Министерство культуры РФ за помощь в организации передачи новых предметов: «Переоценить музейную значимость новых артефактов невозможно. Именно этого периода жизни Николая Александровича в музейных архивах просто нет. Этот архив даёт мощный импульс к изучению дальнейшей истории семьи знаменитых художников и архитекторов. В этом году 27 сентября мы отмечаем 35-летний юбилей Музея семьи Бенуа. В этот день мы и представим широкой публике новые поступления».

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