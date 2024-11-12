SonicScout — поисковик для журналистов

Участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ» представили новые технологии сбора и анализа информации.

В эпоху фейков и хайпа в публичном поле цифровые технологии отделяют зерна от плевел. Об инструментах грамотного мониторинга и анализа открытых источников на форуме «ШУМ» рассказали директор по цифровому маркетингу Лаборатории IPChain Евгений Хильченко и преподаватель Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Георгий Контридзе.

В прошлые века базами систематизированных данных из открытых источников владели лишь секретные службы и крупнейшие СМИ. Компетентный анализ прессы приносил и разведке, и журналистике ничуть не менее впечатляющие результаты, чем контакты с живыми обладателями конфиденциальной информации. С 1990-х у нас в стране появились первые агентства с электронными архивами открытых источников, предоставлявшие доступ к материалам на платной основе. С развитием цифровой среды массив общедоступной информации вырос кратно, но одновременно стали развиваться и средства поиска — OSINT (Open Sourсe Intelligence), без которых в море данных можно только утонуть.

Сегодня на мировом рынке коммуникационных услуг представлено немало таких специализированных решений и ресурсов. Например, Maltego, предназначенный для глубокого анализа сетевых связей, Shodan, ориентированный на оценку безопасности систем, Google Earth Pro, позволяющий работать с геолокацией. Из российских успешно зарекомендовала себя система SonicScout, позволяющая распознавать видео- и аудиоинформацию, транслируемую по телевидению, радио, в социальных сетях или через интернет-стриминг.

SonicScout полезен всем игрокам рынка, связанным с коммуникациями и информацией, отметил в своем выступлении на сессии «Журналистика в эпоху многополярного мира» Евгений Хильченко: «Достаточно ввести нужное словосочетание, и сервис приступит к сканированию более чем 2000 телеканалов, радиостанций, соцсетей, стриминговых платформ. Пользователь получит детальный отчет, где именно и в каком контексте употреблялись искомые слова, когда, где и почему наблюдался всплеск интереса. Это полезно как пиарщикам и маркетологам для анализа восприятия бренда, персоны, события, так и журналистам для того, чтобы составить полное представление о взаимосвязи фактов, людей и событий, о социальных трендах».

Георгий Контридзе поддержал коллегу и подчеркнул, что особый интерес это цифровое решение представляет для правообладателей: «Медиахолдинги, издательства, лейблы, ОКУПы и другие представители креативных индустрий с помощью сервиса могут не только выявить нарушения интеллектуальных прав, но и составить представление о статистике использования произведений, чтобы на ее основе принять стратегические бизнес-решения. Анализ открытых источников и больших данных позволяет полагаться не на интуицию, а на точные и верифицируемые знания о запросах аудитории».

В сессии форума также приняли участие директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, заместитель представителя МИД РФ в Калининграде Александр Калькута, корреспондент индийского телеканала News18 Фарха Хан, исследователь Федерального университета Рио-де-Жанейро в области международного права, медиаспециалист по анализу геополитики и военных проблем Лукас Лейрос де Алмейда, директор по коммуникациям со странами БРИКС в южноафриканской некоммерческой организации «Женский бизнес-альянс» Нонкулулеко Патриция Мантула, аргентинский блогер и автор исторического YouTube-канала Пабло Борда. Модерировала дискуссию начальник отдела международного сотрудничества дирекции Всемирного фестиваля молодежи Юлия Мотякина.