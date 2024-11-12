РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUSonicScout — поисковик для журналистов

SonicScout — поисковик для журналистов

editor
By editor
71
Георгий-Контридзе-и-Евгений-Хильченко
Георгий Контридзе и Евгений Хильченко. Фото предоставлено пресс-службой IPQuorum

Участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ» представили новые технологии сбора и анализа информации.

В эпоху фейков и хайпа в публичном поле цифровые технологии отделяют зерна от плевел. Об инструментах грамотного мониторинга и анализа открытых источников на форуме «ШУМ» рассказали директор по цифровому маркетингу Лаборатории IPChain Евгений Хильченко и преподаватель Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Георгий Контридзе.

В прошлые века базами систематизированных данных из открытых источников владели лишь секретные службы и крупнейшие СМИ. Компетентный анализ прессы приносил и разведке, и журналистике ничуть не менее впечатляющие результаты, чем контакты с живыми обладателями конфиденциальной информации. С 1990-х у нас в стране появились первые агентства с электронными архивами открытых источников, предоставлявшие доступ к материалам на платной основе. С развитием цифровой среды массив общедоступной информации вырос кратно, но одновременно стали развиваться и средства поиска — OSINT (Open Sourсe Intelligence), без которых в море данных можно только утонуть.

Сегодня на мировом рынке коммуникационных услуг представлено немало таких специализированных решений и ресурсов. Например, Maltego, предназначенный для глубокого анализа сетевых связей, Shodan, ориентированный на оценку безопасности систем, Google Earth Pro, позволяющий работать с геолокацией. Из российских успешно зарекомендовала себя система SonicScout, позволяющая распознавать видео- и аудиоинформацию, транслируемую по телевидению, радио, в социальных сетях или через интернет-стриминг.

SonicScout полезен всем игрокам рынка, связанным с коммуникациями и информацией, отметил в своем выступлении на сессии «Журналистика в эпоху многополярного мира» Евгений Хильченко: «Достаточно ввести нужное словосочетание, и сервис приступит к сканированию более чем 2000 телеканалов, радиостанций, соцсетей, стриминговых платформ. Пользователь получит детальный отчет, где именно и в каком контексте употреблялись искомые слова, когда, где и почему наблюдался всплеск интереса. Это полезно как пиарщикам и маркетологам для анализа восприятия бренда, персоны, события, так и журналистам для того, чтобы составить полное представление о взаимосвязи фактов, людей и событий, о социальных трендах».

Георгий Контридзе поддержал коллегу и подчеркнул, что особый интерес это цифровое решение представляет для правообладателей: «Медиахолдинги, издательства, лейблы, ОКУПы и другие представители креативных индустрий с помощью сервиса могут не только выявить нарушения интеллектуальных прав, но и составить представление о статистике использования произведений, чтобы на ее основе принять стратегические бизнес-решения. Анализ открытых источников и больших данных позволяет полагаться не на интуицию, а на точные и верифицируемые знания о запросах аудитории».

В сессии форума также приняли участие директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, заместитель представителя МИД РФ в Калининграде Александр Калькута, корреспондент индийского телеканала News18 Фарха Хан, исследователь Федерального университета Рио-де-Жанейро в области международного права, медиаспециалист по анализу геополитики и военных проблем Лукас Лейрос де Алмейда, директор по коммуникациям со странами БРИКС в южноафриканской некоммерческой организации «Женский бизнес-альянс» Нонкулулеко Патриция Мантула, аргентинский блогер и автор исторического YouTube-канала Пабло Борда. Модерировала дискуссию начальник отдела международного сотрудничества дирекции Всемирного фестиваля молодежи Юлия Мотякина.

Предыдущая статья
Программа лояльности «Друзья ВДНХ» встретила своё 4-летие
Следующая статья
Выставку «Князья Юсуповы и А.С. Пушкин» представили в Государственном музее А.С. Пушкина

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru