Смешарики теперь на «Тройке»!

Департамент транспорта Москвы и ГК «Рики» выпустил лимитированную партию карты «Тройка» приуроченной ко Дню защиты детей, а также празднованию 20-летия популярного анимационного сериала «Смешарики».

В дизайне карт использованы изображения шести главных персонажей проекта – Кроша, Бараша, Нюши, Лосяша, Карыча и Ёжика.

«В этом году российским «Смешарикам» исполняется 20 лет — поздравляем создателей мультсериала. На нем выросло уже не одно поколение детей, он нравится и многим взрослым, поэтому для всех поклонников с сегодняшнего дня мы запускаем в продажу тематические «Тройки» с любимыми персонажами», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы очень любим повторять «Смешарики вокруг нас!» И это не просто слова. За 20 лет герои сериала для многих стали настоящими друзьями, а для кого-то даже больше. Это здорово, что благодаря нашим коллегам из Департамента транспорта Москвы, мы смогли реализовать такой добрый и немного ироничный проект, как выпуск карт «Тройка» со «Смешариками», который, я уверена, поднимет настроение в любой, пусть даже пасмурный день. И, конечно, от имени всей группы компаний «Рики» хочется в этот день поздравить с Днем защиты детей всех, даже взрослых, потому что все-таки все мы родом из детства», - прокомментировала Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.