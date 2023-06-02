Образовательный проект «Институт оперы» завоевал бронзу престижной премии в области связей с общественностью

Образовательный проект «Институт оперы» занял третье место в номинации «PR с нуля» среди 34 компаний, которые претендовали на эту награду. Всего на конкурс было подано 583 заявки из разных городов России, Беларуси, Казахстана и даже Израиля. Кроме победителей в 17 номинациях выделялись и «Отличники конкурса» - проекты, которые набрали наибольшее количество баллов, но не вошли в тройку лидеров. Тройка лидеров в каждой номинации была определена после закрытого голосования экспертного жюри.





Команда PR, состоящая из Олега Жукова, Татьяны Подчуфаровой и Ксении Рябовой, получила заслуженную награду.



Председатель жюри конкурса и главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов отметил, что в этом году конкурс получил рекордное количество заявок и уровень представленных работ значительно вырос.



Я рад и чрезвычайно счастлив, что наш проект был отмечен. Хочу выразить благодарность каждому, кто внес свой вклад в этот проект, потому что это было непросто. Над ним трудилась большая команда. Отдельно хочу выразить благодарность нашему руководителю – Екатерине Шикалович. Благодаря общим усилиям мы продолжаем совершенствоваться, а значит движемся вперед - PR-директор проекта, Олег Жуков.

Поздравляем команду образовательного проекта «Институт оперы» с высокой оценкой их работы со стороны экспертов и специалистов в области связей с общественностью.

Фото предоставлены Оргкомитетом конкурса «Пресс-служба года 2023»

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