РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир книгВ Московском театре кукол состоялась презентация книги Бориса Голдовского «Театры кукол в...

В Московском театре кукол состоялась презентация книги Бориса Голдовского «Театры кукол в России XV-XXI вв.»

editor
By editor
59
театры кукол в россии
Фото © Маргарита Есенкова

Труд Бориса Голдовского – крупного теоретика и историка театра кукол, большого его знатока – фундаментальная работа, ибо собрать такую книгу – дело крайне важное. Театр кукол на протяжении всей своей истории был и детским, и взрослым, и смешным, и грустным, и традиционным, и авангардным, и гротесковым, и классическим. В театре кукол живут все театры, все направления, все школы, методы, технологии.

Театр кукол в России – явление совершенно отдельное, потому как история, культура нашей страны тоже особенные. Европа и Азия, Восток и Запад оказали на Россию большое влияние, которое позволило нам стать отдельной цивилизацией.

Режиссёры, художники-постановщики, все те люди, которые отдали театру кукол весь свой талант, мастерство, посвятили ему жизнь – герои энциклопедии. Период зарождения театра кукол в России, его традиции и его новаторские решения (на протяжении всех веков существования) – это тоже отражено в книге, выпущенной издательством Союза театральных деятелей «ART» («Артист. Режиссер. Театр) и посвящённой 150-летию СТД. Совершенно отдельного внимания заслуживает библиография, скрупулёзно собранная автором. Историю Отечества можно и нужно изучать, обращаясь к истории театра кукол – нехитрый, но важный вывод.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Как прошли съемки нового сезона «Фишера»
Следующая статья
Яндекс Фабрика и Гжельский фарфоровый завод представили лимитированную коллекцию посуды по мотивам сказки «Репка»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru