В Московском театре кукол состоялась презентация книги Бориса Голдовского «Театры кукол в России XV-XXI вв.»

Труд Бориса Голдовского – крупного теоретика и историка театра кукол, большого его знатока – фундаментальная работа, ибо собрать такую книгу – дело крайне важное. Театр кукол на протяжении всей своей истории был и детским, и взрослым, и смешным, и грустным, и традиционным, и авангардным, и гротесковым, и классическим. В театре кукол живут все театры, все направления, все школы, методы, технологии.

Театр кукол в России – явление совершенно отдельное, потому как история, культура нашей страны тоже особенные. Европа и Азия, Восток и Запад оказали на Россию большое влияние, которое позволило нам стать отдельной цивилизацией.

Режиссёры, художники-постановщики, все те люди, которые отдали театру кукол весь свой талант, мастерство, посвятили ему жизнь – герои энциклопедии. Период зарождения театра кукол в России, его традиции и его новаторские решения (на протяжении всех веков существования) – это тоже отражено в книге, выпущенной издательством Союза театральных деятелей «ART» («Артист. Режиссер. Театр) и посвящённой 150-летию СТД. Совершенно отдельного внимания заслуживает библиография, скрупулёзно собранная автором. Историю Отечества можно и нужно изучать, обращаясь к истории театра кукол – нехитрый, но важный вывод.

Марина АБРАМОВА