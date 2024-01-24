Алекс Михаэлидес. «Ярость»

Автор международных бестселлеров «Безмолвный пациент» и «Девы» возвращается с закрученным герметичным детективом!

Книга Алекса Михаэлидеса «Ярость» – это совершенно новый взгляд на классический троп герметичного триллера, который переплетается с эпической драмой. И, как и все хорошие книги, это история о любви — скорее, даже об одержимости.

Семь человек оказались в ловушке на отдаленном греческом острове. Один из них не переживет эту ночь. Так начинается эта волнующая, трагичная и эмоциональная история. Рассказчик по имени Эллиот уже ждет читателей — им стоит устроиться поудобнее, налить себе выпить и расслабиться, ведь впереди долгое путешествие. Но перед ним стоит запомнить одно: здесь никому нельзя верить. Особенно рассказчику.

Уставшая от мрачной лондонской погоды бывшая кинозвезда Лана Фаррар решает собрать своё близкое окружение на уединенном греческом острове. Но вместо отдыха выходит трагедия: сначала на остров накидывается буря, а вскоре обнаруживается труп. За убийством стоит кто-то из тех, кто приглашен — и каждому из них есть, что скрывать. Стремительно начинает закручиваться история, которая готова поднять со дна самые темные человеческие секреты. Тревожность нарастает, словно ветер в тот роковой вечер.

«Ярость» мастерски играет с ожиданиями читателя, который думает, что перед ним лежит обычный герметичный детектив. На самом деле, это многоуровневый психологический триллер, в котором невозможно предугадать, что ожидает на следующей странице. Читатель будет свидетелем расчетов, заблуждений, мести и разрушения, а затем увидит, как весь фасад романа обрушится, словно карточный домик, чтобы обнажить истину. И даже сам рассказчик не знает, чем закончится эта история: ведь в этой театральной пьесе он всего лишь неудачник-драматург, который так и не понял, чем отличается жизнь от сценария.

«Классическая запутанная детективная история убийства. Прекрасно прорисованный состав персонажей… вы будете гадать, кто убийца, до самого финала, который шокирует вас. Умно и чертовски весело».

Крис Уитакер, автор хита «Мы начинаем в конце».

Алекс Михаэлидес — автор бестселлера № 1 в мире в 2019—2021 гг. «Безмолвный пациент» и хита «Девы». Он получил награду Goodreads Choice Award за лучший детектив и триллер 2019 года, а его второй роман стал моментальным бестселлером New York Times. В своих романах Михаэлидес стремится к максимальному приближению к реальности, поэтому тщательно прорабатывает глубину своих персонажей, создавая им сложные и трагические судьбы. На его творчество также оказала влияние древнегреческая культура, отсылки к которой можно найти во всех его книгах. Свое детство именитый автор провел на Кипре, поэтому он не понаслышке знает о том, какой должна быть атмосфера настоящего Средиземья — и мастерски воплощает ее в своем новом романе.