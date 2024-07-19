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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Приморский художник Игорь Обухов зовет «На Восток»

editor
By editor
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игорь обухов

В Музее Востока открылась выставка художника Игоря Обухова. «На Восток» – первый персональный проект профессора кафедры живописи и рисунка Дальневосточного государственного института искусств в Москве. На вернисаже собрались коллеги по кисти из Союза художников России, ученики и земляки.

Два зала – два Востока. В одном – путешествия художника Игоря Обухова по азиатским странам. В другом – красота Востока российского. Нулевой километр – Ярославский вокзал в Москве. Через 9288 км Транссибирская магистраль закончится на другом полотне. Приморцы без труда узнают вокзал краевой столицы. А еще для них, в отличие от москвичей, название картины «Шамора» не покажется непонятным набором слогов. А это – название бухты, самый популярный пляж для отдыха жителей Владивостока.

«Мы создали такую камерную, но объемную, интересную экспозицию. Я думаю, это будет прекрасное путешествие для всех друзей, для всех гостей, для всех, кто не был у нас в крае. У нас гигантская страна! Ну, и немножко заглянем в окошко к нашим соседям», – рассказывает автор выставки Игорь Обухов.

Во втором зале – калейдоскоп стран: Япония, Китай, Сингапур, Индия и Гонконг. Художник не просто копирует окружающую действительность, но переосмысляет ее. К примеру, на триптихе «Пожелания» неслучайно 9 рыб. Это число в Китае – счастливое. Золотые рыбки, традиционный мистический узел Пан Чанг олицетворяют вечную жизнь и бесконечную мудрость. Также они – символы удачи, богатства, гармонии и безопасности. А фоном для всей этой восточной символики стали приморские пейзажи: маяки Басаргина и Скрыплёва.

«Если мы для вас Восток, то для Азии мы являемся Западом. У нас уникальное местоположение. Оно накладывает свои впечатления и ощущения. Здесь встречаются два разных мощных потока культур, при этом они между собой не вступают в противоречие», – поясняет художник.

Выставка «На Восток» – первая, которую показывает Приморская картинная галерея в Москве. Музеи дружат много лет, но обычно именно Музей Востока привозит свои экспонаты в столицу региона. Выставку Игоря Обухова курировала лично директор галереи Алена Даценко.

«Для нас страны Япония, Китай, Корея как-то органично и понятно близки. Мы много видим, много ездим. Но Игорь – это художник, который на протяжении нескольких десятков лет работает в этой теме. Так планомерно открывает, пропускает через себя эту эстетику Востока, умение видеть детали и чувствовать Восток вот так! У него очень вдумчивое отношение к культуре Востока, которое ложится на хорошую академическую школу, живопись», – объяснила Алена Даценко.

Кроме живописи художник привез керамичекие работы. Новая серия с мальчиком Владом и тигром Востоком уже полюбилась и приморцам, и жителям приграничных азиатских стран. Малыш в тельняшке и шапке-богатырке (Игорь Обухов предпочитает первое, изначальное название шапки, дизайн корой придумал художник Виктор Васнецов – она напоминает шлемы русских богатырей) запечатлен на знаковых местах Владивостока.

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