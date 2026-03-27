В Москве состоялась светская премьера фильма «Королёк моей любви»

В кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера музыкальной комедии «Королёк моей любви». Вечер прошёл в яркой и насыщенной атмосфере, отсылающей к эстетике Болливуда: гостей встречала оранжевая дорожка вместо традиционной красной — в цветах проекта и его настроения. Фотозоны погружали в мир города Хурмада, где происходит действие фильма, а попкорн со вкусом карри и хурмы, отсылающий к ключевым мотивам картины, давал возможность попробовать эту атмосферу на вкус.

Среди почётных гостей вечера — представители индийской стороны: заместитель главы миссии Посольства Республики Индия в Российской Федерации Никхилеш Гири, официальный представитель Times of India в России Девадатхан Наир, первый секретарь Посольства Индии в Москве Дипак Гаури, глава экономического и торгового направления Посольства Индии в России Рамкумар Тхангарадж, а также заместитель председателя Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнёрами в Индии Московской торгово-промышленной палаты Маниш Кумар.

Премьеру посетили звёздные гости: Лика Бланк, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Полина Диброва, Эльдар Калимулин, Михаил Галустян и Лилия Киосе, Демис Карибидис и Пелагея Карибова, Александр Ревва, Людмила Артемьева, Альбина Кабалина, Адила Рагимова, Марюс Вайсберг и Наташа Бордо, Кузьма Сапрыкин, Дарья Блохина, Игорь Чехов, Эвелина Блёданс, Карен Арутюнов.

«Королёк моей любви» — музыкальная комедия с элементами экшена и мелодрамы, вдохновлённая эстетикой классического Болливуда и адаптированная под российскую аудиторию. В центре сюжета — история двух братьев (Демис Карибидис и Михаил Галустян), разлучённых в детстве. Им предстоит вновь встретиться и пройти через череду зрелищных испытаний, чтобы узнать правду о своём происхождении и одолеть могущественного противника. Фильм выходит в широкий прокат 1 апреля.

– Это был очередной смелый эксперимент, и у нас получилось классное кино в стиле Болливуда. Каждый, кто работал над фильмом, максимально погрузился в атмосферу Индии, поэтому вы увидите не только захватывающий сюжет, но и невероятные индийские танцы, поставленные индийским хореографом, яркие костюмы, мощные спецэффекты в духе лучших индийских фильмов и, конечно, услышите музыку, написанную Зурабом Матуа, без которой это кино не играло бы такими красками, – рассказал генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов.