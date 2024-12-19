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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Алсу, Алексей Воробьев, Амирчик и другие звезды на съемках «Рождественской песенки года»

editor
By editor
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Алексей Воробьев и студентки Академии Игоря Крутого

Академия Игоря Крутого провела традиционные съемки телевизионного праздничного концерта «Рождественская песенка года», в котором наряду с популярными российскими звездами участвуют начинающие юные артисты.

В этом году организаторы проекта решили пойти на смелый эксперимент и снять концерт не в обычных новогодних декорациях, а в XR студии — то есть с помощью современных технологий поместить реальных артистов в виртуальные миры, впервые в России использовав для этого многокамерную съемку. Для музыкальных номеров были созданы уникальные локации, в которых снимались звезды вместе с детьми: прянично-конфетный мир, ледяная сказка и захватывающие полеты в нереальные вселенные. Преимущество XR-технологии заключается в том, что в виртуальном мире можно реализовать любые фантазии.  Перед тем, как записать номер, режиссеры приглашали артистов к плейбэку и подробно рассказывали про то, что их будет окружать в кадре, чтобы они могли полностью погрузиться в волшебный мир.

«Получилась очень красивая и волшебная картинка, надеемся, что телезрителям понравится, — прокомментировала нововведение продюсер Академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц. — Также мы пригласили в «Рожественскую песенку года» артистов разных поколений, чтобы всем было интересно смотреть концерт. Эфир по традиции пройдет в новогодние праздники на НТВ».

Алсу и студентка Академии Игоря Крутого Настя Широкова
Алсу и студентка Академии Игоря Крутого Настя Широкова

В этом году в «Рожественской песенке года» участвовали: Алсу, Ваня Дмитриенко, Лариса Долина, ST, Юлианна Караулова, Алексей Воробьев, Маша Шейх, Dava, Стас Костюшкин, SEVAK, Амирчик, Александр Панайотов, Akmal, Зара, Вячеслав Макаров, Таня Меженцева, дуэт ЭЛиПС, Хор Академии Игоря Крутого, балет OwnWave, группа «Шоумен», студенты Академии Игоря Крутого, а также участники российских и международных вокальных конкурсов.

Юлиана Караулова и студентки Академии Игоря Крутого
Юлиана Караулова и студентки Академии Игоря Крутого

 «Я, как человек, в душе которого по-прежнему весьма радостно и активно живет ребенок, конечно же, обожаю рождественские дни и события, — призналась Юлианна Караулова. — Очень люблю «Рождественскую песенку года» и всегда участвую в ней с большим удовольствием, потому что это всегда бесконечный, очень яркий, талантливый праздник детства и музыки. И мне очень приятно, что из года в год я становлюсь его частью и выхожу на сцену с талантливыми ребятами — студентами Академии Игоря Крутого». 

Артисты с удовольствием передавали пожелания юным участникам праздничного концерта, поздравляли всех с Новым годом и Рождеством, а также участвовали в записях традиционных видеороликов для социальных сетей Академии. «Я поздравляю всех студентов Академии Игоря Крутого с наступающими праздниками и, конечно, с тем выбором, который вы сделали в своей жизни. Этот выбор связан с тем, что через свое творчество, вы будете дарить счастье, радость, улыбки и даже слезы другим людям. Это не всегда просто, но всегда того стоит. Я поздравляю всех с наступающим новым 2025 годом. Пусть для всех он будет невероятно успешным и каждый день будет наполнять только положительными эмоциями», — пожелал Алексей Воробьев.

Фото © пресс-служба Академии Игоря Крутого

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