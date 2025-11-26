Оплата публикаций

Художник Юрий Уляшев с успехом «ворвался» в московский арт-мир

Художник Юрий Уляшев

Художник Юрий Уляшев совсем недавно ворвался в московский арт-мир, и видимо, останется там надолго. В 2024 году в FineArt Gallery на Винзаводе с большим успехом прошла его персональная выставка «Родом из детства», Юрий покорил аудиторию удивительной искренностью своих полотен. Художник не побоялся показаться уязвимым, а публика и даже СМИ благодарно приняли то, что большинство взрослых людей глубоко прячут в себе.

Художник Юрий Уляшев. Я понесу чемодан, а ты понесешь меня
Художник Юрий Уляшев. Я понесу чемодан, а ты понесешь меня
Художник Юрий Уляшев. Ну, догони!
Художник Юрий Уляшев. Ну, догони!
Художник Юрий Уляшев. Пятачок. Смотри, она вертится
Художник Юрий Уляшев. Пятачок. Смотри, она вертится

Живописная серия Уляшева «Родом из детства» вдохновлена детскими впечатлениями и образами (всем известными героями мультфильмов), вписанными в узнаваемые формы русского авангарда. Избегая иронии, художник приглашает зрителя окунуться в светлые, ностальгические и позитивные эмоции. «Новая искренность» в живописи – беззащитность и отсутствие страха быть уязвимым стало яркой стилистической чертой картин Юрия Уляшева. Его творчество — это пример осознанного возвращения к искреннему, лишенному цинизма высказыванию.

Художник Юрий Уляшев. Юра космонавт
Художник Юрий Уляшев. Юра космонавт

После серии «Родом из детства», где Умка в геометричном орнаменте льдин и Чебурашка с ласковыми глазами не оставят никого равнодушными, Юрий пишет глубоко рефлексирующую работу «Юра Космонавт». Она о том, как автор, как и миллионы советских мальчишек, мечтали полететь в космос.

Художник через личный эмпирический опыт и взрослую рефлексию собирает свою новую идентичность из осколков советского прошлого, травм 90-х и сложностей становления и настоящих будней. Юрий пришел в живопись уже взрослым состоявшимся человеком. Его профессиональный путь и управленческий опыт стали базой, на которой интеллектуал с чувством прекрасного стал художником и осмелился показать обществу и свои мысли и глубинные чувства.

Художник Юрий Уляшев. Взрослая лестница
Художник Юрий Уляшев. Взрослая лестница
Художник Юрий Уляшев. Вечное сияние Крайнего Севера
Художник Юрий Уляшев. Вечное сияние Крайнего Севера

Уляшева можно назвать московским Энди Уорхоллом, после длительной карьеры в рекламном бизнесе он сам становится художником. 12 лет он был управляющим собственником коммуникационного агентства Aaron Lloyd, а потом подписал сделку по продаже этого актива группе Dentsu Aegis Network. На данный момент Юрий руководит Центром стратегического партнерства «Иннова Фарм».

Талант художника проявился не только в сериях полотен. Юрий Уляшев – автор бестселлера «EMBA2. Сколково. Фундамент», это первый и единственный в своем роде полный курс Executive MBA, переосмысленный в виде авторских визуальных конспектов. В книге представлены тематические модули курса школы управления в виде текста с элементами поп-арта — «кляксами» (blots). Каждая «Клякса» имеет свой номер и тематическую привязку. О сложных, труднодоступных и дорогостоящих бизнес-знаниях для управленцев можно узнать в легкой доступной форме с визуальным сопровождением для облегченного восприятия.

Юрий Уляшев с картиной
Юрий Уляшев с картиной

В своей художественной карьере Юрий Уляшев развивает и соединяет концептуальное искусство, поп-арт, пост-ироничную эклектику и авторскую абстракцию. Много работает с темой русского конструктивизма, раскрывая ее через призму XXI века. В своих работах использует технику масляной живописи.

