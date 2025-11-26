Художник Юрий Уляшев с успехом «ворвался» в московский арт-мир

Художник Юрий Уляшев совсем недавно ворвался в московский арт-мир, и видимо, останется там надолго. В 2024 году в FineArt Gallery на Винзаводе с большим успехом прошла его персональная выставка «Родом из детства», Юрий покорил аудиторию удивительной искренностью своих полотен. Художник не побоялся показаться уязвимым, а публика и даже СМИ благодарно приняли то, что большинство взрослых людей глубоко прячут в себе.

Живописная серия Уляшева «Родом из детства» вдохновлена детскими впечатлениями и образами (всем известными героями мультфильмов), вписанными в узнаваемые формы русского авангарда. Избегая иронии, художник приглашает зрителя окунуться в светлые, ностальгические и позитивные эмоции. «Новая искренность» в живописи – беззащитность и отсутствие страха быть уязвимым стало яркой стилистической чертой картин Юрия Уляшева. Его творчество — это пример осознанного возвращения к искреннему, лишенному цинизма высказыванию.

После серии «Родом из детства», где Умка в геометричном орнаменте льдин и Чебурашка с ласковыми глазами не оставят никого равнодушными, Юрий пишет глубоко рефлексирующую работу «Юра Космонавт». Она о том, как автор, как и миллионы советских мальчишек, мечтали полететь в космос.

Художник через личный эмпирический опыт и взрослую рефлексию собирает свою новую идентичность из осколков советского прошлого, травм 90-х и сложностей становления и настоящих будней. Юрий пришел в живопись уже взрослым состоявшимся человеком. Его профессиональный путь и управленческий опыт стали базой, на которой интеллектуал с чувством прекрасного стал художником и осмелился показать обществу и свои мысли и глубинные чувства.

Уляшева можно назвать московским Энди Уорхоллом, после длительной карьеры в рекламном бизнесе он сам становится художником. 12 лет он был управляющим собственником коммуникационного агентства Aaron Lloyd, а потом подписал сделку по продаже этого актива группе Dentsu Aegis Network. На данный момент Юрий руководит Центром стратегического партнерства «Иннова Фарм».

Талант художника проявился не только в сериях полотен. Юрий Уляшев – автор бестселлера «EMBA2. Сколково. Фундамент», это первый и единственный в своем роде полный курс Executive MBA, переосмысленный в виде авторских визуальных конспектов. В книге представлены тематические модули курса школы управления в виде текста с элементами поп-арта — «кляксами» (blots). Каждая «Клякса» имеет свой номер и тематическую привязку. О сложных, труднодоступных и дорогостоящих бизнес-знаниях для управленцев можно узнать в легкой доступной форме с визуальным сопровождением для облегченного восприятия.

В своей художественной карьере Юрий Уляшев развивает и соединяет концептуальное искусство, поп-арт, пост-ироничную эклектику и авторскую абстракцию. Много работает с темой русского конструктивизма, раскрывая ее через призму XXI века. В своих работах использует технику масляной живописи.