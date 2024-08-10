В Москве стартовал IV Международный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке»

Концерты фестиваля проходят в историческом здании и во дворе старинной усадьбы Апраксиных-Бутурлиных, где располагается школа для одаренных детей – Московская средняя специальная музыкальная школа им. Гнесиных.

От классики до джаза, от старинной музыки, исполненной на аутентичных инструментах, до авангарда, саундтреков и рока — в этом году традиционный формат фестиваля «11 дней музыки нон-стоп» остается неизменным. Пройдёт более 30 концертов известных музыкантов России и зарубежья, разнообразных ансамблей, а также духового, джазового и симфонического оркестров.

«Это знаковое событие в концертной жизни города, – отметил художественный руководитель фестиваля, директор МССМШ им. Гнесиных Михаил Хохлов. – Летом в Москве не так много классических фестивалей, где можно послушать самую разную музыку. Разнообразие направлений, которые формируют афишу фестиваля, конечно, огромное. И количество концертов – более 30 – тоже довольно насыщенно. Поэтому любой слушатель найдет здесь на свой вкус всё что захочет».

Музыканты, среди которых как известные исполнители и солисты ведущих коллективов, так и молодые профессионалы — лауреаты престижных международных конкурсов, обладатели грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства, — выступят на трёх площадках. Концерты классической и старинной музыки будут представлены в Органном зале и Мансарде, произведения более легких жанров и авторские программы прозвучат на Летней сцене, там же пройдут — в «ночных» концертах — выступления оркестров.

В «GNESSIN AIR на Знаменке» примут участие пианисты Юрий Мартынов, Яков Кацнельсон и Марианна Шалитаева, Варвара Кутузова, Василий Заболотний и Владимир Вишневский, первая скрипка «Виртуозов Москвы» Алексей Лундин и Ариадна Анчевская (скрипка), солист оркестра Большого театра Борис Лифановский (виолончель) и артист оркестра Большого театра Ярослав Лобов (контрабас), солисты оркестра Мариинского театра Денис Лупачёв (флейта) и Александр Левин (гобой), солист-регулятор группы флейт оркестра Большого театра Станислав Ярошевский, солист оркестра «Новая Россия» п/у Ю. Башмета Денис Освер (гобой), артист оркестра «Новая Россия» Леонид Гурьев (труба), солистка НФОР п/у В. Спивакова Анастасия Батракова (фагот), основатель ансамбля старинных духовых инструментов «Les Moscovites» Филипп Нодель (барочный гобой), солист Москонцерта Аркадий Резник (гитара) и многие другие прекрасные музыканты.

Из-за рубежа на летний фестиваль приедут известный гобоист и преподаватель риторически-информированного исполнительского мастерства Рафаэль Паласиос (Бельгия–Мексика), солист-регулятор симфонического оркестра Франкфуртской оперы Елизавета Иванова (Германия) и джазовая певица Masha Ocean (Испания).

Среди коллективов, которые выступят в усадьбе Апраксиных-Бурутлиных на Знаменке — творческое объединение PercaRus Group (руководители – Михаил Путков и Владимир Терехов), джазовое трио Евгения Гречищева, госпел-хор Sunny Side Singers п/у Ольги Олейниковой, Большой джазовый оркестр п/у Петра Востокова, оркестр «Гнесинские виртуозы» и Сводный симфонический оркестр «Летней школы» п/у Михаила Хохлова, а также Сводный духовой оркестр «Летней школы» (дирижер – Александр Нянькин).

«GNESSIN AIR на Знаменке» – это настоящий эпицентр музыкального лета, место встречи признанных мастеров и нового поколения музыкальных талантов. Одним из воплощений этой преемственности являются знаменитые «семейные концерты», на которых выступают представители музыкальных династий. В этом году на фестивале можно будет услышать совместные выступления таких артистов, как Алексей Лундин, Татьяна Федосеева и Мария Лундина, Денис и Екатерина Освер, Татьяна и Олег Свистуновы, Леонид Гурьев и Екатерина Иванова, Александр Нянькин, Владимир Нянькин и Masha Ocean. Молодому поколению также адресованы программы «Мы рождены для вдохновенья» и «Детский концерт для детей и взрослых», в которых прозвучит музыка известных композиторов, созданная специально для юной аудитории.

Фестиваль проводится в одни даты с ежегодным образовательным интенсивом – IX «Московской международной Летней школой в Гнесинке» – и дает возможность представить публике новые имена. Так, в фестивальную афишу входят отчетные концерты участников «Летней школы» и концерт-смотр лучших студентов Фортепианной мастерской заслуженного работника культуры РФ Е.В. Березкиной. Среди новых проектов молодых музыкантов в этом году — концерт лауреата международных конкурсов, пианиста Владимира Вишневского, который дебютирует в качестве певца-контртенора.

Еще один творческий эксперимент — проект общества музыкантов «Молодые» «Сонеты и сонаты», в котором музыка сочетается с поэтическими формами разных времен — от сонетов Высокого Возрождения до поэтов Серебряного века. Синтез искусств также нашел воплощение в концерте-выставке Лады Любарской «Vision» и в программе «Отражения», где поэтические произведения XIX-XXI веков станут дополнением к рассказу о музыкальных произведениях и композиторах.

Гости фестиваля смогут побывать на концертах барочной музыки, исполненной на инструментах эпохи («Совершенство барокко», «Солнца и спутники»), а также услышать уникальные инструментальные составы — квартет арф («Сочетания»), большой ансамбль лучших гобоистов России в компании с диджеем (Destination Arundo) или ансамбль «Gnessin Flutes» (Flute Generation XXI), состоящий из флейт всех возможных видов и форм, от пикколо до басовой флейты.

На завершающем фестиваль Гала-концерте в исполнении Сводного симфонического оркестра «Летней школы в Гнесинке» прозвучат «Картинки с выставки» Мусоргского и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского (солист – Владимир Вишневский, дирижер – Михаил Хохлов).

Фото – Ирина ШЫМЧАК