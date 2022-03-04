В Москве утвердили предмет охраны Центрального дома культуры железнодорожников, Ярославского и Казанского вокзалов

В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны для трех зданий на Комсомольской площади: Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ), Ярославского и Казанского вокзалов. Эксперты описали их внешний вид и перечислили все элементы, представляющие архитектурную, культурную и историческую ценность, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки. Теперь реставрировать эти памятники архитектуры можно только в соответствии с утвержденным предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Все три здания признаны объектами культурного наследия федерального значения и представляют собой ярчайшие примеры архитектуры первой четверти прошлого века. Ярославский вокзал (Комсомольская площадь, дом 5) возводили в 1903–1904 годах по проекту Романа Кузьмина и Федора Шехтеля в стиле модерн. Казанский вокзал (Комсомольская площадь, дом 2) строился с 1912 по 1914 год, автором проекта здания в неорусском стиле был знаменитый архитектор Алексей Щусев. Еще одно творение Щусева — Центральный дом культуры железнодорожников (Комсомольская площадь, дом 2, строение 1, дом 4, строение 1). Его строили с 1925 по 1926 год. Дом культуры причисляют к стилю советского ар-деко.

«У этих зданий есть свои архитектурные и исторические корни. Например, прообразом фасада Ярославского вокзала послужил павильон Русского Севера, возведенный по проекту художника Коровина для Нижегородской ярмарки 1896 года. А центральная часть Казанского вокзала выполнена по подобию дозорной башни Казанского кремля, или, как ее еще называют, башни Сююмбике», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Сокровища двух вокзалов

В предмет охраны Ярославского и Казанского вокзалов включили композиционные решения двух зданий, облик их фасадов со всем декором, планировку и украшения интерьеров, исторические осветительные приборы, строительные и отделочные материалы, все конструкции, металлические элементы.

Так, в описании Ярославского вокзала выделили его башни и шатровые крыши, оформление главного входа, широкий керамический фриз с растительным узором бирюзового цвета на фасаде, барельефы и майоликовые панно с геометрическим декором, стилизованным изображением флоры, фауны, барельеф «Чайки» (скульптор Иван Ефимов), фрагменты декора с советской государственной символикой, колоннаду бывшего перрона (скульптор Лев Кекушев).

В перечисление характерных черт Казанского вокзала вошли световые фонари первой половины XX века, витражи, металлическое ограждение, чердачные окна, люкарны (оконные проемы в скате крыши), декоративные башенки, в том числе башенные часы с колоколом и оформление их циферблата, монументальные росписи в интерьерах вокзала — панно «Победа» и «Мир» (художник Евгений Лансере).

Легендарный Дом культуры

ЦДКЖ на протяжении десятилетий сохраняет статус одной из самых значимых культурных площадок столицы. Здесь проходят спектакли и концерты с участием звезд телевидения и эстрады, лекции и мастер-классы экспертов в разных областях науки, культуры и искусства, занятия в студиях и мастерских, созданных на базе ЦДКЖ, как для детей, так и для взрослых.

Здание имеет уникальный декор, который выдержан в духе советского ар-деко. Белый лепной орнамент, барельефы, монументальные люстры с позолотой — это узнаваемые черты Дома культуры.

В предмет охраны ЦДКЖ вошли композиция здания 1925–1926 годов со скругленным углом, пристройкой 1928 года, фронтонами и аттиками (декоративная стенка, возведенная над венчающим сооружение карнизом), с подвалом и цокольным этажом, крыши, слуховые окна и вентиляционные трубы. Эксперты включили в список архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе оконные рамы и двери, цоколь, пилястры, наличники с витыми украшениями, сандрики (небольшой профилированный карниз, горизонтальная «полочка» над наличником оконного или дверного проема), ниши, розетки, филенки, лепной декор, балконы с ограждениями, карнизы, оформление парадных входов с архитектурными композициями, восьмигранные окна.

Кроме того, особо ценными были признаны материалы и разные виды отделки фасада (гладкая штукатурка, открытая кирпичная кладка), капитальные стены, колонны, перегородки и перекрытия, а также лестницы.

Специалисты подчеркнули ценность архитектурно-художественного оформления интерьеров образца середины 1920-х годов. Это сохранившиеся колонны, орнаментальные фризы, профилированные архивольты (наружное обрамление арочных проемов), карнизы с поясами сухариков (орнамент, состоящий из небольших прямоугольных выступов), лепными фризами, кессонированные потолки, лепные розетки, филенки.

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