Гран-при фестиваля Short Film Days получила картина «Новая мама»

21 декабря в Москве завершился Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Гран-при получила работа Александра Кузовкова «Новая мама». Это одновременно смешная, трогательная и немного пугающая история о пионерке Марусе, родители которой переживают период разлада.

«Игровое кино» – Создатели киноленты «Новая мама» получили главный приз в номинации «Лучший игровой фильм» и денежный приз (350 тыс. рублей). Приз за лучшую режиссуру и денежный приз (150 ты.) рублей были присуждены фильму «С собой» (реж. Никита Сичка).

Дипломы с формулировками:

«Старое доброе кино» – фильму «Кажется, навсегда» (реж. Алена Олейник).

«За сложное художественное решение» – фильму «Геннадий у аппарата» (реж. Илья Пономарев).

«За большую игру маленьких актеров» – фильму «Младший брат ангелов» (реж. Умеджо Мирзоширинов, Таджикистан).

Специальные призы Гильдий Союза кинематографистов России:

Приз Гильдии актеров «За лучшую роль» и денежный приз (150 тыс. рублей) – актеру фильма «Геннадий у аппарата» Юрию Кузнецову.

Приз Гильдии кинооператоров «За лучшую операторскую работу» и денежный приз (150 тыс. рублей) – оператору фильма «Старикам здесь место» Владиславу Тинькову.

Приз Гильдии продюсеров и организаторов производства и денежный приз (150 тыс. рублей) – продюсеру фильма «Кажется, навсегда» Борису Мамлину.

Приз Гильдии кинодраматургов и денежный приз (150 тыс. рублей) – сценаристам фильма «Слезы капали и в Фо-Бо» Артему Царегородцеву и Сергею Филатову.

В состав жюри в категории «Игровое кино» вошли: актер театра и кино, режиссёр, продюсер Александр Самойленко (председатель); продюсер, генеральный директор ГБУК «Москонцерт» Илья Бачурин; генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин; писатель, сценарист Александр Цыпкин; режиссер, сценарист Софья Карпунина.

«Я впервые в жюри и, по правде говоря, не могу сказать, что это приятное занятие – кого-то судить. Но с уверенностью отмечу, что это был интересный опыт. Работы конкурсантов были сильные: интересные сюжеты, хорошие актеры, режиссёры. Картина “Новая мама” интересна тем, что режиссёру удалось совместить драму и комедию, и на выходе получилась очень интересная история. Спасибо участникам – вы молодцы и уже настоящие профессионалы», – отметил Александр Самойленко.

«Анимационное короткометражное кино» – Главный приз в номинации «Лучший анимационный фильм» и денежный приз (300 тыс. рублей) получил фильм «Луч» (реж. Никита Петров).

Дипломы с формулировками:

«За хорошее воплощение простой жизненной ситуации» – фильму «Поговори со мной» (реж. Диана Огнева).

«За точные гэги и незамутненное веселье» – фильму «Свое место» (реж. Полина Данилова).

Работы аниматоров в этом году оценивали: генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев (председатель); продюсер студии «Муха» (г. Уфа) Артур Абдрахманов; директор детского направления в онлайн-кинотеатре START, продюсер, операционный директор продюсерского центра StoryTime Олеся Мясникова.

«Документальное короткометражное кино»

Главный приз в номинации «Лучший документальный фильм» и денежный приз (300 тыс. рублей) – фильму «Клятва» (реж. Нану Тлисов). Отметим, что фильм о спортивной школе «Яматэ» для детей и подростков в г. Черкесске, которая практикует один из самых трудных и жёстких видов карате, снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Дипломы с формулировками:

«За визуальное решение» – фильму «Черный вагон» (реж. Адилет Каржоев, Кыргызстан).

«За своевременный подход к популяризации культуры народов России» – фильму «У ЕНГ» (реж. Денис Шаблий).

В состав жюри в категории «Документальное кино» вошли: режиссер, ведущий продюсер по документальному кино МТС Медиа/KION Ангелина Ашман (председатель); продюсер, дистрибьютор, глава компании Reflexion Films Константин Нафиков; кинорежиссер, музыкальный продюсер Настя Тарасова.

Общий призовой фонд кинофестиваля Short Film Days составил два миллиона рублей.

Все лауреаты также получили NFT-статуэтки, сертификаты на образовательные программы Школы кино и телевидения «Индустрия» и профессиональную литературу от издательства АСТ Nonfiction.

Помимо этого конкурсанты получили призы от Центра кинофестивалей и международных программ. Авторы фильмов «НеОшибка» (реж. Александр Ермолин) и «Чудомобиль» (реж. Валентина Коровникова) примут участие в международных проектах организации. Последняя картина снята при поддержке ФПРК и впервые была представлена зрителям на киносмотре.

Напомним, что кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), организованный ПЦ «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и Союза кинематографистов России, прошёл с 16 по 21 декабря в Москве. Открытие киносмотра состоялось в кинотеатре «Иллюзион». Фильмом открытия стал документальный четырёхсерийный альманах «Дом в моей голове», главным героем которого выступил лидер легендарной группы «Чайф» Владимир Шахрин.

В программу смотра вошли 53 фильма из шести стран, среди которых – Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и КНР. Кинопоказы, а также мероприятия деловой и образовательной программ проходили в Библиотеке им. Эйзенштейна, кинотеатре «Иллюзион», студии «Союзмультфильм», «СтартХабе» на «Красном Октябре», Школе кино и телевидения «Индустрия», Центральном доме кинематографистов.

В рамках образовательных программ состоялись мастер-классы сценариста и драматурга Александра Цыпкина, режиссёра Алексея Учителя, генерального директора студии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева, презентация виртуального продакшна XOVP, круглые столы «Новые возможности для создателей контента» с участием представителей АНО «Институт развития интернета» и Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), а также «Молодежный центр Союза кинематографистов. Перезагрузка». ФПРК в рамках кинофестиваля также провёл Q&A сессию и впервые представил три документальных фильма, снятых при поддержке организации.

Фестиваль продолжается – до 15 февраля 2023 года все желающие могут посмотреть картины в рамках «эха» киносмотра. Расписание московских и региональных кинопоказов будет опубликовано позднее.

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» является проектом-преемником всероссийской акции «День короткометражного кино», проводимой с 2014 по 2021 год.

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