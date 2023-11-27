В Москве завершились съемки третьей части франшизы «Непослушник»

Дима (Виктор Хориняк) — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Чёрный (Гоша Куценко) — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается…

Обстоятельства потребуют от героев принятия совсем не детских решений. А неожиданное, полное опасностей путешествие станет не только настоящим испытанием для всех его участников, но и поменяет их жизни.

Съемки начались в Териберке с финальных сцен фильма. Все переживали, что юным актерам будет сложно сыграть те чувства, к которым они должны прийти в конце фильма, но благодаря репетициям накануне съемок сцена получилась такой, какой была задумана. И это еще больше сблизило детей, которым предстояло 30 смен быть игровой семьей. Конечно, в экспедиции всегда есть риск, что из-за погоды что-то пойдет не по плану. Но здесь природа как будто стала членом съемочной команды. В одну смену по плану нужна была сначала сцена со снегом — и он пошел по-настоящему, а после обеда на другой локации было нужно солнце — и оно вышло!

В Териберке Гоше Куценко и его юным партнерам в кадре пришлось попробовать разные средства передвижения: баркас, внедорожник, лошадей (или единорогов — тут, как посмотреть).

А в сцене преследования героев браконьерами один джип с каскадерами случайно перевернулся, что в итоге стало незапланированным, но ярким трюком, который войдет в материал фильма.

Гоша Куценко признался группе, что эти четыре съемочных дня были самыми яркими и эмоциональными за последние много лет его карьеры.

Владимир Котт, режиссёр:

«Третья часть «Непослушника» для меня — это абсолютно семейная история про то, что каждый может найти близких людей — семью. Побег с детьми для Саши Чёрного становится путешествием не только на край Земли, но и внутрь себя. В этой истории очень много связано как с фантастическим персонажем, так и с представлением детей о том, как должна выглядеть настоящая семья, которой у них нет, но которую они обретут в конце концов».

Еще одними юными дебютантами на съемках стали студенты Луганской Академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Владимир Котт пригласил их к себе на площадку, когда давал там мастер-класс. Настя, Никита, Алена, Денис и Виталик первый раз оказались на настоящей съемочной площадке. После съемок ребята еще больше «горят» кино и верят, что смогут реализовать что-то большое своими руками.

Виталий Шупляков, студент:

«В первый день мы были в шоке от масштабов: локации, игра актеров и организация всего съёмочного процесса. На второй день нас распределили по цехам: осветители, реквизиторы, костюмеры. Каждый попробовал себя в разных сферах. Вся съёмочная группа с радостью отвечала на наши вопросы, а их было очень много. А на четвертый день мы поучаствовали в съёмке как актеры массовых сцен. Завели много знакомств, обменялись контактами, вдохновились. Настя теперь хочет пойти на актерские курсы, она много общалась с Жанной, детским коучем, которая работала на площадке. Мы с парнями хотим снять короткометражку и делаем сюжет о поездке».

Так же, как и в двух предыдущих частях, в третьем фильме будет песня-постскриптум. Съемки финальной композиции пройдут в студии одной из популярных передач телеканала «Россия». Что это будет за песня и в какой программе, можно будет узнать уже только в кинотеатрах!

Фото – «Глобал Фильм Дистрибьюшн»