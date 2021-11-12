Проект «Россия научная. Великие имена» вошёл в шорт-лист премии «За верность науке»

11 ноября 2021 года на заседании экспертного совета VII Всероссийской премии «За верность науке» объявили шорт-лист участников в 14 номинациях. Проект «Россия научная. Великие имена» вошёл в шорт-лист в номинации «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации». Документальный цикл «Россия научная. Великие имена» – совместный проект АНО «Национальные приоритеты», телеканала «365 дней ТВ» и мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера.

Героями 10 выпусков стали выдающиеся ученые: Михаил Васильевич Ломоносов, Дмитрий Иванович Менделеев, Николай Иванович Пирогов, Пафнутий Львович Чебышев, Иван Петрович Павлов, Сергей Иванович Вавилов, Николай Иванович Вавилов, Иван Михайлович Губкин, Виктор Михайлович Глушков, Лев Александрович Зенкевич, а также их современные последователи. Проект эксклюзивно доступен в библиотеке мультимедийного сервиса Okko.

Съемки проходили в крупнейших научных центрах и институтах страны, реализующих исследования в рамках национального проекта «Наука и университеты»: в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Московском авиационном институте, Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук, Санкт-Петербургском Политехническом Университете Петра Великого, Объединенном центре ядерных исследований, Всероссийском институте растений, Национальном исследовательском университете ИТМО и многих других.

Победители премии «За верность науке» станут известны на торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов, запланированной на конец ноября.

«В этом году экспертному совету было представлено рекордное количество заявок ― 744, из них в шорт-листы отобрано 74. Выбор был действительно непростой, качество заявок в этом году очень высокое. Отмечу, что в финальный тур вышли сильные региональные и университетские проекты, которые составили достойную конкуренцию федеральным СМИ. Теперь перед экспертами стоит еще одна трудная задача ― выбрать лучшего в каждой номинации. Список лауреатов и дипломантов будет представлен оргкомитету и объявлен на торжественной церемонии награждения», ― прокомментировала сопредседатель экспертного совета премии, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина.

Премия «За верность науке» вручается в рамках Плана основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации. Организатором премии традиционно выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

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