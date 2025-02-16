«Холоп. Великолепный век»: в сети Интернет ожидается турецкая адаптация фильма «Холоп»

В сети Интернет ожидается турецкая адаптация фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко — «Холоп. Великолепный век» производства кинокомпании Kunay Film. Турецкая версия самой кассовой российской комедии также обращается к проблеме социального неравенства и рассказывает еще об одном перевоспитании мажора. В главной роли — Керем Бюрсин, получивший ошеломительную славу на родине и в России благодаря роли Серкана Болата в популярном сериале «Постучись в мою дверь».

Фильм «Холоп. Великолепный век» вышел в отечественный прокат 23 января 2025 года при участии студии Yellow, Black and White и телеканала «Россия» и на сегодняшний день заработал свыше 230 млн рублей.

Мете (Керем Бюрсин) — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения.

После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

Клим Шипенко, режиссер фильмов «Холоп» и «Холоп 2»: «Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег. А участие в проекте Керема Бюрсина, звезды турецкого кинематографа, на мой взгляд, говорит о том, что создатели видят большой потенциал в этой истории как на локальном рынке, так и в России».

Актер Керем Бюрсин находит структуру картины похожей на шекспировские пьесы и определяет слагаемые успеха фильма: «Самое интересное, что история происходит в наше время, когда мы так сосредоточены на себе. Характер моего персонажа во многом является отражением этого: у Мете много денег и привилегий, и он использует их, не сдерживаясь.

Очень часто комедия базируется на культуре страны, в которой она выходит, на понятных населению смыслах. Но, я думаю, наш фильм сможет сломать некоторые барьеры, потому что он основан не только на культурных смыслах, но и на отличной истории, которая будет понятна любому», — признается актер.

Режиссер Онур Унлю мастерски объединил драму и юмор, создав уникальный взгляд на османское прошлое и настоящее: «История нашего фильма таит в себе нечто очень заманчивое для режиссера: «Что произойдет, если современного избалованного молодого человека внезапно перенести на 500 лет назад?». Мы постарались сделать эту идею интересной для зрителя, и, по-моему, нам это удалось. Актеры проделали отличную работу, а техническая команда воплотила все на высочайшем уровне. В итоге у нас получился увлекательный и захватывающий фильм, который будет интересен всей семье».

Интересные факты

Локализованные адаптации фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко также выходили во Франции и Монголии. В съемках находится казахская версия «Холопа».

Мете, персонажа Керема Бюрсина, озвучил Илья Крутояров, официальный голос артиста в России, знакомый зрителю по озвучке Серкана Болата («Постучись в мою дверь»).

Главную женскую роль исполнила Мелис Сезен, которая сыграла персонажа Асену. Роль отца Мете воплотил мэтр турецкого кинематографа Ахмет Мюмтаз Тайлан, а талантливый Эркан Колчак Кёстендиль сыграл психолога, который направляет Мете на путь перемен.

За музыку в фильме отвечал Иван Бурляев, советский и российский композитор, в музыкального фильмографии которого более 50 проектов. Среди них оригинальные «Холоп» и «Холоп 2», «Салют-7», «Текст», «Конек-горбунок», «Пальма» и другие.

Режиссером монтажа выступил Дмитрий Слобцов, среди работ которого «Серебряные коньки», «Мастер и Маргарита», «Аманат» и «Мистер Нокаут».

Фото © пресс-служба START