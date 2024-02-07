В Музеоне открылась выставка о жизни и деятельности Сергея Третьякова

Экспозиция о жизни и деятельности Сергея Третьякова приурочена к юбилейной дате со дня рождения московского коллекционера.

Музей Павла и Сергея Третьяковых, один из малых музеев Государственной Третьяковской галереи, совместно с Парком Горького открывает в парке искусств «Музеон» уличную выставку «Стремление быть полезным обществу…», приуроченную к 190-летию со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова (1834-1892) – московского купца, мецената и коллекционера, одного из основателей Третьяковской галереи. Она продлится с 6 февраля по 5 марта у Новой Третьяковки.

Сергей Третьяков – значимая фигура в истории русской художественной культуры, коллекционер западноевропейского искусства, владелец одного из самых выдающихся собраний в России второй половины XIX века. Впоследствии оно являлось ориентиром для следующего поколения московских собирателей, в том числе Сергея Щукина и Ивана Морозова.

Одновременно Сергей Михайлович приобретал произведения русских мастеров, помогал формировать коллекцию старшему брату — Павлу Михайловичу Третьякову, знаменитому собирателю русского искусства, участвовал в строительстве здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. В 1892 году его коллекция вместе с обширным собранием старшего Третьякова была передана Москве, а в 1893 году открылась «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых».

Несмотря на заслуги Сергея Третьякова, широкому кругу любителей и исследователей русской культуры его имя почти незнакомо. Долгое время Сергей Михайлович оставался в тени Павла Третьякова, хотя при жизни братьев именно младший пользовался большей известностью. Третьяков был активно включен в общественно-политическую жизнь города: вращался в правительственных кругах, участвовал как гласный Московской городской думы в разработке законопроектов, имел множество наград, был вовлечен во множество благотворительных дел. Однако самым ярким периодом «жизни во благо общества» стало время, когда Сергей Михайлович занимал пост московского городского головы (1877-1881). Проявив организаторские способности, он взял на себя заботы о городском хозяйстве, думая, по его собственному выражению, прежде всего «о пользе общественной», и оставив яркий след в истории города.

В центре внимания выставки — основные сферы деятельности С.М. Третьякова, вехи его яркой биографии предпринимателя, коллекционера, общественного деятеля. Событие является уникальной возможностью познакомиться с жизнью Третьякова и его влиянием на развитие русской культуры второй половины XIX века.

Организаторы − Музей Павла и Сергея Третьяковых, Третьяковская галерея и Парк Горького.