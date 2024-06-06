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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее Мирового океана принято решение о создании музейного совета Калининградской области

editor
By editor
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музейный совет

За круглым столом в Королевских воротах вместе с руководством Музея Мирового океана собрались директора филиалов федеральных музеев, представители регионального министерства по культуре и туризму, ведущих учреждений культуры Калининградской области и муниципалитетов. На совместной встрече обсудили вопросы, связанные с межмузейным сотрудничеством, работу с современным посетителем, музейное гостеприимство, новые технологии и переподготовку кадров. Модератором встречи выступила президент музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Ведущая роль музеев и социокультурном пространстве, растущий турпоток и вопросы приема посетителей, совместные проекты, продвижение музейного продукта, новые векторы в деле хранения, представления музейных предметов в современную эпоху стали главными темами обсуждения.

Участники акцентировали внимание на необходимости профессиональной переподготовки и сертификации специалистов музейного дела с учетом требований времени и задач, стоящих перед музейным сообществом. В частности, на оценку музейного сообщества Западный филиал РАНХиГС и Президенте РФ представил проект своего нового образовательного курса «Музейное дело и индустрия гостеприимства».

В ходе встречи Музеем Мирового океана предложено учреждение Совета музеев Калининградской области, который бы объединил ведущих музейщиков региона, послужил бы росту уровня взаимодействия в музейном пространстве, обмену лучшими практиками и наставничеству, формированию квалифицированного кадрового резерва на местах. Особое внимание планируется уделять работе с муниципальными музеями, подготовке рекомендаций в адрес органов власти в интересах музейного сообщества региона.

Предложение было единогласно поддержано всеми участниками встречи и занесено в протокол. Очередное собрание музейщики проведут в выездном формате в июле, на еще одном объекте Музея Мирового океана – старом маяке и научно-экспедиционной базе в Заливино (Полесский район). Там планируется обсудить организационную структуру, документационное обеспечение и план деятельности формируемого общественного совета.

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