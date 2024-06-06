В Музее Мирового океана принято решение о создании музейного совета Калининградской области

За круглым столом в Королевских воротах вместе с руководством Музея Мирового океана собрались директора филиалов федеральных музеев, представители регионального министерства по культуре и туризму, ведущих учреждений культуры Калининградской области и муниципалитетов. На совместной встрече обсудили вопросы, связанные с межмузейным сотрудничеством, работу с современным посетителем, музейное гостеприимство, новые технологии и переподготовку кадров. Модератором встречи выступила президент музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Ведущая роль музеев и социокультурном пространстве, растущий турпоток и вопросы приема посетителей, совместные проекты, продвижение музейного продукта, новые векторы в деле хранения, представления музейных предметов в современную эпоху стали главными темами обсуждения.

Участники акцентировали внимание на необходимости профессиональной переподготовки и сертификации специалистов музейного дела с учетом требований времени и задач, стоящих перед музейным сообществом. В частности, на оценку музейного сообщества Западный филиал РАНХиГС и Президенте РФ представил проект своего нового образовательного курса «Музейное дело и индустрия гостеприимства».

В ходе встречи Музеем Мирового океана предложено учреждение Совета музеев Калининградской области, который бы объединил ведущих музейщиков региона, послужил бы росту уровня взаимодействия в музейном пространстве, обмену лучшими практиками и наставничеству, формированию квалифицированного кадрового резерва на местах. Особое внимание планируется уделять работе с муниципальными музеями, подготовке рекомендаций в адрес органов власти в интересах музейного сообщества региона.

Предложение было единогласно поддержано всеми участниками встречи и занесено в протокол. Очередное собрание музейщики проведут в выездном формате в июле, на еще одном объекте Музея Мирового океана – старом маяке и научно-экспедиционной базе в Заливино (Полесский район). Там планируется обсудить организационную структуру, документационное обеспечение и план деятельности формируемого общественного совета.