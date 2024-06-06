На ПМЭФ провели самую масштабную неформальную вечеринку

Неофициальная программа – важная составляющая Петербургского международного экономического форума. В день открытия ПМЭФ’2024, 5 июня, самое крупное неформальное мероприятие организовала «Русская Медиагруппа»: в отеле «Лотте Отель» прошла звездная вечеринка.

Гостями вечернего мероприятия ПМЭФ стали участники деловой программы, которые могли в кулуарах обсудить рабочие вопросы, а также отдохнуть после насыщенного первого дня форума.

Перед гостями вечеринки выступили Григорий Лепс, Любовь Успенская, Mia Boyka, Hammali & Navai, Жасмин. Роль конферансье выполнял популярный ведущий «Русского Радио» Максим Привалов.

«Необычно выступать перед такой публикой, но я рада, что расширяется моя аудитория. Долгое время моими слушателями были дети. Например, недавно меня пригласили выступить на свадьбе: это ребята, которым по 20 лет и которые выросли на моем творчестве. И я рада, что у меня появляется и взрослая аудитория тоже», – поделилась эмоциями от выступления Mia Boyka.

«Вечеринка очень красивая, солнечная, яркая и зажигательная!» – также добавила Жасмин.