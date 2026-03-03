Выставка «Михаил Булгаков. Путешествие из Москвы в Ленинград» открылась в Москве

В 1920–1930-х годах писатель бывал в Ленинграде регулярно: выступал на литературных вечерах и вел переговоры с театрами о постановках своих пьес, приезжал на отдых и лечение, был знаком и общался с творческой интеллигенцией — Анной Ахматовой, Вениамином Вольфом, Владимиром Дмитриевым, Евгением Замятиным, Николаем Радловым и др.

Новая выставка в «Нехорошей квартире» реконструирует географию булгаковского Ленинграда. Посетители увидят, какие места стали значимыми как для биографии, так и для творческого мира автора «Мастера и Маргариты». Среди булгаковских адресов на карте — Александровский парк, Большой драматический театр, гостиницы «Астория» и «Европейская», Красный театр, Ленинградский мюзик-холл, Невский проспект, редакции «Красной газеты» и журнала «Красная панорама», а также дома его ленинградских знакомых и друзей.

«Мы любим работать над темой «булгаковской географии» — делать проекты, рассказывающие о том, как Михаил Афанасьевич и его творческий мир связаны с разными городами. В прошлом году большой популярностью пользовалась выставка «Другие города Михаила Булгакова» (которую мы делали совместно с Сергеем Кузнецовым, главным архитектором Москвы), а также «Булгаков. Владикавказ — Москва» — крупный выставочный проект, созданный вместе с Музеем МХАТ и Национальным музеем РСО–Алания во Владикавказе», — рассказывает куратор выставки Иван Назаров.

«Михаил Булгаков и Северная столица — это широкая тема. Мы можем говорить о том, как писатель пребывал в Ленинграде и общался с творческой интеллигенцией, как отразился образ города в его произведениях, как наследие Булгакова увидело свет на местной театральной сцене и продолжает осмысляться сегодня. В рамках камерной выставки мы обращаемся лишь к малой части этой темы. Уверена, что в будущем у нас получится сделать масштабный выставочный проект в Санкт-Петербурге», — считает Валентина Агафонова, директор Музея Михаила Булгакова.