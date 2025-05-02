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Краски Первомая: как советские плакаты отражают дух праздника

editor
By editor
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Плакат «1 мая праздник труда. Да здравствует международное единение пролетариата», Д.Моор, 1920 г. Государственный исторический музей
Плакат «1 мая праздник труда. Да здравствует международное единение пролетариата», Д.Моор, 1920 г. Государственный исторический музей

К Первомайским праздникам обозреватель Всероссийской платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, поддерживаемой Президентским фондом культурных инициатив, вспоминает о важности этого праздника в прошлом и о выдающихся художниках, создававших первомайские плакаты.

Главный праздник

Ещё до построения Советского государства день 1 Мая был главным символом профсоюзной и революционной борьбы. 7 Ноября появилось уже после Октябрьского переворота и реформы календаря, но ещё долго именно Первомай отмечался как день победы рабочих и крестьян над угнетателями.

Наглядная агитация новой власти в значительной степени концентрировалась именно на Первомае, и главным инструментом этой агитации был яркий плакат: просто, доходчиво, агрессивно — то, что требовалось целевой аудитории. В ней необходимо было поддерживать революционный пыл во время Гражданской войны, а потом встала задача стимулировать на тяжёлый и не всегда благодарный труд. Можно уверенно сказать, что ни один сколько-нибудь значимый красный плакатист просто не имел шанса пройти мимо этой темы. А Советская Россия, в свою очередь, создала новый художественный жанр — массовый политико-производственный плакат.

В поисках яркости

Плакат — визуальное оружие замедленного действия. С первого раза он не работает. Чтобы плакат произвёл нужный эффект, необходимо запечатление его в мозгу, многократный повтор. А это подразумевает крупный размер и значительный тираж, причём полиграфия обязательно должна быть цветной: сколько бы оттенков серого ни было на рисунке, он будет восприниматься как унылый и траурный. То есть прямо противоположно образу, который создавали большевики.

Также высоки требования к качеству материала: в советское время плакаты чаще всего вывешивались прямо на улицах, под солнцем, ветром и дождём. Где можно, использовалась дорогая линогравюра (печать на линолеуме), чаще — высококачественная бумага с печатью литографическим способом.

Поэтому в архивах практически не сохранилось значимых плакатов до 1920 года — в изнурённой разрухой стране не хватало ни краски, ни бумаги, ни свободных рабочих рук. Зато, когда появились первые возможности (в частности, знаменитый дореволюционный издатель Иван Сытин восстановил свою национализированную типографию уже в качестве красного директора), они были брошены в первую очередь на наглядную агитацию.

Новочеркасский гений

Первым королём этой агитации стал самоучка из Новочеркасска Дмитрий Орлов, взявший себе фамилию романтического шиллеровского разбойника. Дмитрий Моор — автор таких работ, как «Помоги» о голодающих Поволжья, «Врангель ещё жив» и, конечно, бессмертного автопортрета «Ты записался добровольцем?». Бумага, тушь, перо, бессмертие.

Плакат «Ты записался добровольцем?», Д.Моор, 1920 г.
Плакат «Ты записался добровольцем?», Д. Моор, 1920 г. Государственный исторический музей

Его плакат 1920 года «1-ое Мая — праздник труда. Да здравствует международное единение пролетариата!» не столь эффектен (отчасти за счёт более блёклой краски — печатали тем, что было), но он заложил основу сотен, если не тысяч вариаций на тему Первомая: солнце выходит из-за туч, красная лента (такие прикалывали себе на грудь большевики) с лозунгом, призыв к всемирной революции, представители разных профессий слиты в едином порыве.

Кстати, хорошо зная полиграфию, Моор стал новатором как минимум в одном из технологических процессов. В России не было тогда чёрной краски хорошего качества — изображения получались серыми (это видно на плакате ниже). Моор придумал подкладывать под чёрные (в реальности серые) плашки синюю краску — и получал глубокий чёрный тон.

По степени воздействия на людей это был совершенно иной уровень по сравнению с белогвардейской пропагандой — эстетской, «профессиональной», словно вышедшей из декадентских салонов Серебряного века. Тотальное превосходство большевиков в доведении своих идей до рабочих и крестьян стало важным фактором их окончательной победы.

А вот Моор вышел отнюдь не из «Бродячей собаки». Один из секретов его успеха заключался в том, что до революции он был профессиональным рисовальщиком афиш к кинофильмам. Это беспощадная высококонкурентная работа: если на ленту с твоей афиши не потянутся зрители, следующий плакат сделает кто-то другой. Моор дорожил своей работой и нащупал стиль, трогающий сердца целевой аудитории — небогатого городского мещанства. Чёткий резкий рисунок, работа не на сознание, а на эмоцию, на одном плакате — одна мысль.

Отступление о Маяковском

Моора очень ценил Маяковский, сам неплохой рисовальщик — и после революции он стал работать именно в стиле новочеркасского гения. Один из первых плакатов Маяковского в будущих «Окнах РОСТа» написан в 1920 году и называется «Плакат РОСТА. Слон и моська». Яркий пример революционного искусства, наполненный сатирой и социальной критикой. На фоне простого, но выразительного оформления изображены слон, олицетворяющий мощь и власть, и моська, символизирующая мелкие, но настойчивые силы, пытающиеся привлечь к себе внимание.

«Плакат РОСТА. Слон и моська», В.В. Маяковский, 1920 г., Музей Москвы
«Плакат РОСТА. Слон и моська», В.В. Маяковский, 1920 г., Музей Москвы
Чем ходить по городу мостовую ломая – города починим Первого мая. Плакат Роста, В.В.Маяковский, 1921 г. Государственный исторический музей
Чем ходить по городу мостовую ломая – города починим Первого мая. Плакат Роста, В.В.Маяковский, 1921 г. Государственный исторический музей

В 1921 году Маяковский откликнулся и на Первомай и написал плакат «Чем ходить по городу мостовую ломая – города починим Первого мая. Плакат Роста». На фоне динамичного и выразительного оформления, поэт использует метафору «ломания мостовой» как символ разрушения старого порядка и необходимости активных действий для создания чего-то нового. Текст на плакате, написанный в характерной для Маяковского манере, призывает к единству и коллективным усилиям в построении нового мира. Он звучит как манифест, вдохновляющий людей не только мечтать о переменах, но и активно участвовать в их осуществлении. Этот плакат стал символом надежды и стремления к лучшему будущему, отражая оптимизм и решимость эпохи.

Не только полотна

В могучем племени советских плакатистов было много ярких имён. Назовём ещё одно — Павел Соколов-Скаля. Встретив революцию в 18 лет, он загорелся ею, и она не оставила без взаимности горячего поклонника: в своё время он станет дважды лауреатом Сталинской премии, заслуженным и народным художником РСФСР, профессором… Но всё это в будущем. А в 1928 году он к 1 Мая изгоняет враждебные классы на нескольких языках, это одна из наиболее известных его работ «Да здравствует 1 мая». На нём изображен мужчина с ребенком на плече, вокруг красные плакаты, они с дитём шагают смело в счастливое будущее, наступая на буржуазию.

«Да здравствует 1 мая», П. П. Соколов-Скаля, 1928 г.
«Да здравствует 1 мая», П. П. Соколов-Скаля, 1928 г.

К международной аудитории (идею всемирной революции ещё не убрали в архив) обращена и одна из самых сильных работ Соколова-Скали, опубликованная в 1930 году, посвященная революции, под названием «1905–1917». Ни одного слова, только восемь цифр, но какая в них убеждённость в своей правоте, в будущей победе даже после горького поражения! Возможно ли это в каком-то ином жанре?

1905-1917, П. П. Соколов-Скаля, 1930 г.
1905-1917, П. П. Соколов-Скаля, 1930 г.

В молодости Соколов-Скаля много работал над социальной агитацией самого разного толка. Общее направление — скупыми штрихами привести людей к правильному советскому, общественному образу жизни. Например, его плакат, созданный в 1929 году «Стой! Последнее предупреждение» иллюстрирует тунеядца, распивающего что-то запрещенное. Чья-то могучая рука одёргивает нарушителя, а на заднем плане мать с детьми грустно смотрит на происходящее. Цветовая палитра плаката использует контрастные оттенки, что делает его визуально привлекательным и запоминающимся. Символика акцентирует внимание на необходимости соблюдения правил и законов в обществе. Он может восприниматься как предупреждение о последствиях безответственного поведения, а также как призыв к дисциплине и ответственности граждан.

«Стой. Последнее предупреждение», П. П. Соколов-Скаля, 1929 г.
«Стой. Последнее предупреждение», П. П. Соколов-Скаля, 1929 г.

И хотя Павел Петрович в дальнейшем отдавал предпочтение масштабным картинам с большим количеством персонажей, во время Великой Отечественной он снова вернулся к простой наглядной агитации, как например на плакате 1940 г. «На земле и над землёй мы зажмём врага петлей!». Советский самолёт разгромил противника и теперь он в огненных языках падает вниз. Как такой плакат не сможет поднять боевой дух пилота?

«На земле и над землёй мы зажмём врага петлей!», П. П. Соколов-Скаля, 1940 г.
«На земле и над землёй мы зажмём врага петлей!», П. П. Соколов-Скаля, 1940 г.

Или совместная работа с В.И. Лебедевым-Кумачом, ставшая актуальной и в XXI веке:

Окно ТАСС № 970 Ты снова с нами, Севастополь!, П. П. Соколов-Скаля, В.И. Лебедев-Кумач, 1944 г.
Окно ТАСС № 970 Ты снова с нами, Севастополь!, П. П. Соколов-Скаля, В.И. Лебедев-Кумач, 1944 г.

Смена эпох

После победы в Великой Отечественной уровень плакатного искусства в СССР не то чтобы снизился — оно стало рутиной. Политически грамотные ремесленники заменили революционеров, да и накал международного противостояния снизился, даже несмотря на холодную войну. Романтический конструктивизм понемногу сменялся унылым соцреализмом, но главное — всеобщая грамотность и экономический рост привели к тому, что наглядная агитация с большого плаката перешла в журнальную карикатуру. И здесь уже появились свои мастера.

А плакатное творчество носило всё более утилитарный характер — от призывов идти на выборы до познавательной наглядной агитации в медицинских учреждениях. Что, безусловно, тоже имеет право на жизнь и практическую пользу.

Эпоха уникального, ни на что не похожего советского плаката продолжалась недолго — четверть века, с 1920 по 1945 год. Но его стиль до сих пор обыгрывается сотнями художников, и графические цитаты из революционных плакатов не исчезнут, пока хоть кто-то помнит это удивительное государство — Советский Союз.

Наше время

Если старые плакаты приходилось восстанавливать порой по кусочкам (иногда не удаётся даже достоверно установить автора), то современное творчество можно сохранить легко и навсегда — причём защитив не только от времени, но и от недобросовестных посягательств.

Плакат, что интересно, всё ещё является заметной частью изобразительного искусства — просто изменилось его содержание. Россия перешла на западный путь развития, и яркий рисунок на крупном листе чаще всего выполняет рекламную функцию — достаточно назвать хотя бы билборды. Некоторые такие работы являются настоящими произведениями искусства, удачные находки подвергаются цитированию и копированию — не всегда добросовестному.

И здесь необходимо грамотно и своевременно защищать свои права — в первую очередь с помощью своевременной фиксации их в соответствующих онлайн-базах, например на Всероссийской платформе ХУДОЖНИКИ/ARTISTS.

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