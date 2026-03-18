В Музее Победы отметили День воссоединения Крыма с Россией

В Музее Победы 18 марта состоялись мероприятия в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Самым ярким событием программы стала красочная выставка дизайнерских платков «Крымская мозаика». Посетителям музея на Поклонной горе представили полотна бренда «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной. В выставку вошли платки, посвященные узнаваемым образам и историческим вехам Крымского полуострова — с византийской мозаикой из Херсонеса Таврического, элементами декора интерьеров знаменитых крымских дворцов, музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес» и т.д. Для посетителей музея также провели бесплатную авторскую экскурсию по этой художественной экспозиции.

Кроме того, в этот день гостей Музея Победы ждала интеллектуальная викторина «Эрудиториум». Желающие смогли проверить свои знания об истории возникновения и значении Дня воссоединения Крыма с Россией. Одними из участников интеллектуальной игры стали школьники и их педагог из Балашихи (Московская область).

«Историю воссоединения Крыма с Россией наши дети обязательно должны знать. Очень здорово, что есть такие форматы для изучения истории, как эта викторина в Музее Победы. И детям история воссоединения Крыма с Россией действительно интересна. Когда я готовила информационный баннер для этой игры, ко мне подходили даже ученики 5-6-х классов. Интересовались, задавали вопросы», — рассказала учитель истории и обществознания гимназии №9 имени дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова Анна Ракова. Она отметила, что, готовясь к викторине, ребята повторили историю воссоединения, которую они изучали в рамках «Разговоров о важном» и на дополнительных уроках.

Также, в этот день зрителям показали фильм «Крым индустриальный», посвященный масштабному возрождению промышленности полуострова после возвращения в состав России в 2014 году.