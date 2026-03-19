«Все как у людей»: выставка работ Натальи Спечинской открылась в Галерее К35

Галерея К35 представляет персональную выставку Наталии Спечинской. Название проекта отсылает к строке из песни Егора Летова «Все как у людей». В его исполнении эта фраза звучит почти как заклинание повседневности. Как констатация того, что «нормальная жизнь» часто оказывается лишь хрупкой декорацией.

Именно в этом напряжении между мечтой о простом человеческом счастье и осознанием его иллюзорности строится проект Наталии Спечинской. Герои её картин находятся в пространствах, где складывается частное, почти незаметное счастье: диван, музыка, газировка, маленькая собачка на руках. Эти сцены кажутся простыми и знакомыми, но именно из них и складывается человеческое существование.

Живописный язык Спечинской балансирует на границе устойчивости и распада. Фигуры на её полотнах словно растворяются в краске. Лица могут быть размыты, как будто сама идентичность здесь нестабильна, а цвета напоминают одновременно румянец кожи и неоновый свет.

В этом ощущается парадокс. Сегодня счастье иное: оно стало частью огромного спектакля — бренды, блогерская роскошь, бесконечная демонстрация благополучия. Поэтому название выставки читается почти как граффити на стене — в маленьких радостях по-прежнему прячется то самое счастье, которое невозможно транслировать через изображение.

Наталия Спечинская – родилась в Ленинграде в творческой семье (её прадедушки – «человек – писатель – гражданин» Всеволод Вишневский и композитор Зигмунд Кац). Этот факт, а также природная одаренность уже в ранние годы определили профессиональный путь развития Наталии в области искусства. Основой художественного языка Наталии Спечинской является цвет. «Им я выражаю эмоции, через него [в том числе] передаю смысл. При помощи цвета можно изменять восприятие происходящего на холсте: противоречие цветового и смыслового решения дают возможность иных интерпретаций произведения…» – говорит автор. В своих работах художница часто обращается к европейскому художественному наследию, придавая классическим мотивам современное прочтение.

Наталия Спечинская – член Союза художников. С 2016 г. по настоящее время – резидент легендарной петербургской Студии «Непокоренные 17». Номинант 4 Московской Арт Премии. Победитель Премии Сергея Курехина 2022 года в категории «Лучшее произведение визуального искусства».

Работы Наталии находятся в частных коллекциях России, Германии, Франции, Эквадора, США, Испании, Греции, Италии, Латвии, а также в фонде Imago Mundi Benetton Collection в Италии и в собрании Copelouzes Family Art Museum в Греции.