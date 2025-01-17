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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее Победы представили реликвии фронтовой художницы

editor
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софья уранова - фронтовой художник

В Музее Победы представят обновленную выставку «Семейные реликвии», посвященную боевому пути и творчеству фронтовой художницы Софьи Сергеевны Урановой. Временная экспозиция приурочена к 80-летию освобождения Варшавы.

Софья Уранова родилась 9 мая 1910 года в Пензе. Ученица знаменитого русского и советского художника Михаила Васильевича Нестерова была очень талантливой рисовальщицей. С 1926 по 1936 год она работала художником-реставратором и старшим научным сотрудником в Государственном музее изящных искусств (с 1932 года – Государственный музей изобразительных искусств) в Москве. В 1942 году стала членом Союза советских художников. Софья Сергеевна при содействии оргкомитета Союза художников весной 1942 года попала в 31-й гвардейский Кобринский Краснознаменный ордена Кутузова артиллерийский полк 12-й гвардейской Пинской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. По воспоминаниям современников она очень стремилась на фронт. В перерывах между боями художница много рисовала.

«Во фронтовых альбомах Урановой больше всего зарисовок, на которых изображены раненые, врачи, санитары, сестры милосердия, а также тяжёлые будни медсанбатов: вынос с поля боя, доставка в медсанбаты, лечение, эвакуация тяжелораненых в тыл. Она рисовала освобождённые города и села, возвращающихся беженцев, партизан. В одном из своих писем родным с фронта от 4 июня 1944 года она писала: «Если я останусь жива, я привезу драгоценнейший материал – ведь это будет живая жизнь, и редко кто из наших художников знает её и видит…» Идя фронтовыми дорогами, Софья Сергеевна принимала участие в форсировании Одера и в боях за Берлин. Она была награждена орденом Красной Звезды и медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Свой боевой путь она закончила на берегах Эльбы. В 1946 году демобилизовалась», — рассказали в Музее Победы.

Художник Софья Уранова. Рисунок.
Художник Софья Уранова. Рисунок.

На выставке представят подлинные раритеты из фондов Музея Победы. Это графические работы военного периода, в том числе, посвященные боям за Польшу. Экспозицию дополнят санитарная сумка РККА, пилотка образца 1943 года, очки, берет и книжка красноармейца, принадлежавшие фронтовой художнице, боевые награды Софьи Сергеевны и архивные фотографии.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

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