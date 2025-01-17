В Музее Победы представили реликвии фронтовой художницы

В Музее Победы представят обновленную выставку «Семейные реликвии», посвященную боевому пути и творчеству фронтовой художницы Софьи Сергеевны Урановой. Временная экспозиция приурочена к 80-летию освобождения Варшавы.

Софья Уранова родилась 9 мая 1910 года в Пензе. Ученица знаменитого русского и советского художника Михаила Васильевича Нестерова была очень талантливой рисовальщицей. С 1926 по 1936 год она работала художником-реставратором и старшим научным сотрудником в Государственном музее изящных искусств (с 1932 года – Государственный музей изобразительных искусств) в Москве. В 1942 году стала членом Союза советских художников. Софья Сергеевна при содействии оргкомитета Союза художников весной 1942 года попала в 31-й гвардейский Кобринский Краснознаменный ордена Кутузова артиллерийский полк 12-й гвардейской Пинской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. По воспоминаниям современников она очень стремилась на фронт. В перерывах между боями художница много рисовала.

«Во фронтовых альбомах Урановой больше всего зарисовок, на которых изображены раненые, врачи, санитары, сестры милосердия, а также тяжёлые будни медсанбатов: вынос с поля боя, доставка в медсанбаты, лечение, эвакуация тяжелораненых в тыл. Она рисовала освобождённые города и села, возвращающихся беженцев, партизан. В одном из своих писем родным с фронта от 4 июня 1944 года она писала: «Если я останусь жива, я привезу драгоценнейший материал – ведь это будет живая жизнь, и редко кто из наших художников знает её и видит…» Идя фронтовыми дорогами, Софья Сергеевна принимала участие в форсировании Одера и в боях за Берлин. Она была награждена орденом Красной Звезды и медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Свой боевой путь она закончила на берегах Эльбы. В 1946 году демобилизовалась», — рассказали в Музее Победы.

На выставке представят подлинные раритеты из фондов Музея Победы. Это графические работы военного периода, в том числе, посвященные боям за Польшу. Экспозицию дополнят санитарная сумка РККА, пилотка образца 1943 года, очки, берет и книжка красноармейца, принадлежавшие фронтовой художнице, боевые награды Софьи Сергеевны и архивные фотографии.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва