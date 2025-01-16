Юбилейная выставка графики Николая Воронкова в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Николая Львовича Воронкова, приуроченную к 90-летнему юбилею автора. В экспозицию войдёт более 50 листов станковой и книжной графики, выполненных в технике цветной литографии. Выразительные качества этой сложной техники проявляются в контрастных сочетаниях светлых и темных оттенков, характерных штрихов и прерывистых линий. В своих работах мастер добивается переливов тончайших градаций тона, использует декоративные и живописные пластические средства и усиливает их цветом.

Николай Львович Воронков родился в 1934 году в Москве. В 1960 году окончил МГХИ имени В.И. Сурикова и Творческую мастерскую графики Академии художеств СССР, где учился у Е.А. Кибрика и Д.А. Шмаринова. С 1992 по 2024 год являлся председателем творческой комиссии по графике и секретарём правления Союза художников России. Ведёт активную педагогическую деятельность: с 1993 по 1997 год был руководителем Творческой мастерской графики РАХ в Красноярске, почти полвека возглавлял литографскую мастерскую МГХИ имени В.И. Сурикова. В настоящее время руководит мастерской цветной литографии Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Московского политехнического университета.

Участник многочисленных выставок в России и за рубежом с 1956 года. Произведения выдающегося графика находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в коллекции галерей и музеев Красноярска, Архангельска, Магадана. Многие произведения Николая Воронкова связаны с природным миром, где эмоциональная реакция соединяется с образным осмыслением. Тема взаимоотношений человека и окружающей среды тонко передана в иллюстрациях к повести Г.Н. Троепольского «Белый Бим – Черное ухо». Широкую известность получили серии гравюр, в которых автор исследует необитаемые земли, созерцает красоту России, Армении, Италии, Ирландии, Исландии. Им посвящены графические листы «Новая деревня» (1970), «Полярная ночь» (1974), «Голубая Чукотка» (1979), «Города и люди» (1986), «Москва» (1986) и многие другие. Художник создал ряд портретов известных классиков – Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.

Оригинальность мастерства Николая Воронкова заключается в том, что практически в каждой работе непременно читается создаваемый им мир. Наиболее ярко это выражается в печатных листах к произведениям русского поэта Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), в творчестве которого природа всегда была созвучна его внутренним настроениям. Симфоническое звучание поэтических строк бунинского «Листопада» и литографий художника отражается именно в самостоятельном, но гармоничном понимании природных явлений двумя разными авторами, передающими оттенки субъективных переливов через сотворение пейзажа. Бунин делает это через художественные приёмы поэтической речи, а Воронков – через зрительные образы.

Юбилейная экспозиция познакомит столичного зрителя с широким диапазоном творчества известного мастера – Николая Львовича Воронкова. График щедро дарит окружающим свой изысканный дар цветной оркестровки печатного листа, лирический настрой, умение вживаться в особую поэтику разных авторов.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа Галины Шарко.