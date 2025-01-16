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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юбилейная выставка графики Николая Воронкова в Российской академии художеств

editor
By editor
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Н.Л.-Воронков.-«В-море»-из-серии-«Голубая-Чукотка».-1980г.,-цветная-автолитография,-55х60.-Частное-собрание.
Н.Л. Воронков. В море. Из серии «Голубая Чукотка». 1980, цветная автолитография, 55х60см. Частное собрание.

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Николая Львовича Воронкова, приуроченную к 90-летнему юбилею автора. В экспозицию войдёт более 50 листов станковой и книжной графики, выполненных в технике цветной литографии. Выразительные качества этой сложной техники проявляются в контрастных сочетаниях светлых и темных оттенков, характерных штрихов и прерывистых линий. В своих работах мастер добивается переливов тончайших градаций тона, использует декоративные и живописные пластические средства и усиливает их цветом.

 Николай Львович Воронков родился в 1934 году в Москве. В 1960 году окончил МГХИ имени В.И. Сурикова и Творческую мастерскую графики Академии художеств СССР, где учился у Е.А. Кибрика и Д.А. Шмаринова. С 1992 по 2024 год являлся председателем творческой комиссии по графике и секретарём правления Союза художников России. Ведёт активную педагогическую деятельность: с 1993 по 1997 год был руководителем Творческой мастерской графики РАХ в Красноярске, почти полвека возглавлял литографскую мастерскую МГХИ имени В.И. Сурикова. В настоящее время руководит мастерской цветной литографии Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Московского политехнического университета.

Участник многочисленных выставок в России и за рубежом с 1956 года. Произведения выдающегося графика находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в коллекции галерей и музеев Красноярска, Архангельска, Магадана. Многие произведения Николая Воронкова связаны с природным миром, где эмоциональная реакция соединяется с образным осмыслением. Тема взаимоотношений человека и окружающей среды тонко передана в иллюстрациях к повести Г.Н. Троепольского «Белый Бим – Черное ухо». Широкую известность получили серии гравюр, в которых автор исследует необитаемые земли, созерцает красоту России, Армении, Италии, Ирландии, Исландии. Им посвящены графические листы «Новая деревня» (1970), «Полярная ночь» (1974), «Голубая Чукотка» (1979), «Города и люди» (1986), «Москва» (1986) и многие другие. Художник создал ряд портретов известных классиков – Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.

 Оригинальность мастерства Николая Воронкова заключается в том, что практически в каждой работе непременно читается создаваемый им мир. Наиболее ярко это выражается в печатных листах к произведениям русского поэта Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), в творчестве которого природа всегда была созвучна его внутренним настроениям. Симфоническое звучание поэтических строк бунинского «Листопада» и литографий художника отражается именно в самостоятельном, но гармоничном понимании природных явлений двумя разными авторами, передающими оттенки субъективных переливов через сотворение пейзажа. Бунин делает это через художественные приёмы поэтической речи, а Воронков – через зрительные образы.

 Юбилейная экспозиция познакомит столичного зрителя с широким диапазоном творчества известного мастера – Николая Львовича Воронкова. График щедро дарит окружающим свой изысканный дар цветной оркестровки печатного листа, лирический настрой, умение вживаться в особую поэтику разных авторов. 

Н.Л.-Воронков.-«Кутафья-башня»-из-серии-«Москва».-1988г.,-цветная-литография,-55х45.-Из-коллекции-Пермской-художественной-галереи
Н.Л.-Воронков. Кутафья башня из серии «Москва». 1988, цветная литография, 55х45 см. Из коллекции Пермской художественной галереи
Н.Л.-Воронков.-«Улица-Степана-Разина»-из-серии-«Москва».-1986г.,-цветная-автолитография,-55х60.-Собственность-автора.
Н.Л. Воронков. Улица Степана Разина из серии «Москва». 1986, цветная автолитография, 55х60 см. Собственность автора.
Н.Л.-Воронков.-Охота-к-стихотворению-И.А.Бунина-Листопад.-1982г.,-цветная-автолитография,-20х25.-Собственность-автора
Н.Л. Воронков. Охота. Иллюстрация к стихотворению И.А. Бунина «Листопад». 1982, цветная автолитография, 20х25 см. Собственность автора

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа Галины Шарко.

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