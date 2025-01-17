В Москве открылась выставка «Чай окрашивает кисть»

В Первой Московской Галерее Восточной Живописи пройдёт выставка «Чай окрашивает кисть», раскрывающая взаимосвязь китайской каллиграфии и «чайного искусства».

Основу экспозиции составляют более 40 работ современного китайского каллиграфа Вэнь Илэй, вдохновленных философией «людей культуры» (вэньжэнь) и эстетикой китайского чаепития. Вместе с ними на выставке представлены инструменты каллиграфа, в том числе старинные, а также традиционные предметы чайной церемонии из коллекции исследователя чайной культуры Китая, основателя чайного пространства «СуХэСюань» Владимира Быкова. Глиняные печки для кипячения воды, веера для раздувания горящих углей, исинские и цзяншуйские чайники, чёрная керамика Цзяньчжань, фарфор Дин Яо, глазурованная керамика Цзюньци и Яочжоу Яо, ультратонкий фарфор из Цзиндэчжэнь и фарфор Гэ Яо, стаканчики, вырезанные из цельного агата – на выставке можно увидеть образцы, приобретенные во время многочисленных экспедиций по местам произрастания чая и центрам изготовления чайной керамики. Все они обладают высокой эстетической ценностью и могут быть отнесены к произведениям искусства.

«Поиск красоты – общее для каллиграфии и чая. Часто эта красота не явная, а тайная и скрытая; чтобы её увидеть требуется внимание: нужно остановиться, прислушаться, погрузиться в созерцание. Именно поэтому и чай, и каллиграфия были инструментами самосовершенствования, средствами обретения прозрения», – говорит Владимир Быков.

В течение веков чай был источником вдохновения для философов, поэтов, художников, каллиграфов. Прежде чем приступить к работе, они пили чай, наслаждались им, вдыхая его аромат, ощущая вкус и изменение цвета напитка в процессе его настаивания. Взаимодействие с чаем помогало достичь состояния гармонии с собой и окружающим миром. Можно сказать, что чай невидимой нитью пронизывал их произведения, привносил в них новые идеи и смыслы. Не случайно каллиграфическая надпись на поверхности одного из представленных чахэ (инструмента, используемого для осмотра сухого чайного листа) гласит: «Твой мир – это чайник с чаем и кабинет для каллиграфии».

Похожие изречения и цитаты встречаются и на свитках Вэнь Илэй. Например, на одном из них написано: «Если бы в мире не было чая и туши, то и не было бы желания приходить в этот мир». На другом – стихи китайского поэта Вэнь Имин: «Ближе к закату возвращаюсь, сажусь на мягкие подушки. При теплом свете разложены кисти и бумага. Беру я белую пиалу. Кипит вода на жаровне из красной глины».

На выставке Вэнь Илэй представляет работы в виде свитков и вееров, выполненных на шёлке, белой и чёрной бумаге, в том числе из коры сандала, тонированной отваром чая с древних деревьев императорского сада Янта. Посетители выставки смогут насладиться красотой основных стилей китайской каллиграфии. Ведь, по сути, как считают авторы экспозиции, именно зритель создает, «конструирует» красоту на основе своего жизненного опыта, предпочтений, фокуса внимания, отсылок к культурным элементам. Можно совершенно не разбираться в чае, но ощутить аромат, вкус, атмосферу чаепития; не знать китайского языка, но по толщине линий, динамике движения кисти, особенностям баланса иероглифа почувствовать посыл, заложенный каллиграфом в произведение.