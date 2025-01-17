РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Москве открылась выставка «Чай окрашивает кисть»

В Москве открылась выставка «Чай окрашивает кисть»

editor
By editor
62
чайные церемонии и калиграфия
Фото © пресс-служба Первой Московской Галереи Восточной Живописи

В Первой Московской Галерее Восточной Живописи пройдёт выставка «Чай окрашивает кисть», раскрывающая взаимосвязь китайской каллиграфии и «чайного искусства».

Основу экспозиции составляют более 40 работ современного китайского каллиграфа Вэнь Илэй, вдохновленных философией «людей культуры» (вэньжэнь) и эстетикой китайского чаепития. Вместе с ними на выставке представлены инструменты каллиграфа, в том числе старинные, а также традиционные предметы чайной церемонии из коллекции исследователя чайной культуры Китая, основателя чайного пространства «СуХэСюань» Владимира Быкова. Глиняные печки для кипячения воды, веера для раздувания горящих углей, исинские и цзяншуйские чайники, чёрная керамика Цзяньчжань, фарфор Дин Яо, глазурованная керамика Цзюньци и Яочжоу Яо, ультратонкий фарфор из Цзиндэчжэнь и фарфор Гэ Яо, стаканчики, вырезанные из цельного агата – на выставке можно увидеть образцы, приобретенные во время многочисленных экспедиций по местам произрастания чая и центрам изготовления чайной керамики. Все они обладают высокой эстетической ценностью и могут быть отнесены к произведениям искусства.

«Поиск красоты – общее для каллиграфии и чая. Часто эта красота не явная, а тайная и скрытая; чтобы её увидеть требуется внимание: нужно остановиться, прислушаться, погрузиться в созерцание. Именно поэтому и чай, и каллиграфия были инструментами самосовершенствования, средствами обретения прозрения», – говорит Владимир Быков.

В течение веков чай был источником вдохновения для философов, поэтов, художников, каллиграфов. Прежде чем приступить к работе, они пили чай, наслаждались им, вдыхая его аромат, ощущая вкус и изменение цвета напитка в процессе его настаивания. Взаимодействие с чаем помогало достичь состояния гармонии с собой и окружающим миром. Можно сказать, что чай невидимой нитью пронизывал их произведения, привносил в них новые идеи и смыслы. Не случайно каллиграфическая надпись на поверхности одного из представленных чахэ (инструмента, используемого для осмотра сухого чайного листа) гласит: «Твой мир – это чайник с чаем и кабинет для каллиграфии».

Похожие изречения и цитаты встречаются и на свитках Вэнь Илэй. Например, на одном из них написано: «Если бы в мире не было чая и туши, то и не было бы желания приходить в этот мир». На другом – стихи китайского поэта Вэнь Имин: «Ближе к закату возвращаюсь, сажусь на мягкие подушки. При теплом свете разложены кисти и бумага. Беру я белую пиалу. Кипит вода на жаровне из красной глины».

На выставке Вэнь Илэй представляет работы в виде свитков и вееров, выполненных на шёлке, белой и чёрной бумаге, в том числе из коры сандала, тонированной отваром чая с древних деревьев императорского сада Янта. Посетители выставки смогут насладиться красотой основных стилей китайской каллиграфии. Ведь, по сути, как считают авторы экспозиции, именно зритель создает, «конструирует» красоту на основе своего жизненного опыта, предпочтений, фокуса внимания, отсылок к культурным элементам. Можно совершенно не разбираться в чае, но ощутить аромат, вкус, атмосферу чаепития; не знать китайского языка, но по толщине линий, динамике движения кисти, особенностям баланса иероглифа почувствовать посыл, заложенный каллиграфом в произведение.

Предыдущая статья
Сербский электропоп-исполнитель The Last Roman выпустил новый эмоциональный сингл «Animal»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru